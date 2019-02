Tu wolność przyszła później. Białystok rozpoczyna świętowanie stulecia odzyskania niepodległości

W Białymstoku rozpoczęły się główne obchody związane z przypadającą 19 lutego setną rocznicą odzyskania przez miasto niepodległości. Odprawione zostały z tej okazji nabożeństwa katolickie i prawosławne, wieczorem odbędzie się test wiedzy o historii Białegostoku.

Choć Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku, to niemiecka okupacja Białegostoku zakończyła się trzy miesiące później - 19 lutego 1919 roku. Wtedy z miasta odjechał ostatni pociąg z niemieckim wojskiem ewakuującym się do Prus Wschodnich, a na ulicach pojawili się pierwsi polscy żołnierze. Dlatego tę datę przyjmuje się za symboliczny dzień „odzyskania niepodległości” przez Białystok.



Obchody setnej rocznicy tych wydarzeń będą kilkudniowe. Główna uroczystość odbędzie się 19 lutego w południe przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum miasta. W jej trakcie na przylegającym do placu budynku, gdzie do niedawna mieściło się Archiwum Państwowe, odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca stulecie odzyskania przez miasto niepodległości.



Wieczorem tego dnia podczas uroczystego koncertu w Operze i Filharmonii Podlaskiej zostaną zaprezentowane nazwiska białostoczan stulecia. 19 lutego wejdzie też do obiegu specjalny, rocznicowy znaczek pocztowy Poczty Polskiej o nominale 5 zł. Jego nakład to 10 mln sztuk.



W niedzielę, 17 lutego, w obu białostockich katedrach, katolickiej i prawosławnej, odprawione zostały okolicznościowe nabożeństwa.

źródło: pap

Wieczorem odbędzie się test wiedzy o historii Białegostoku. Organizowany jest po raz czwarty między innymi przez miejscowe Muzeum Wojska; w jego tegorocznej edycji weźmie udział ponad sto osób, które będą odpowiadały na pytania o historię miasta z lat 1919-2019.W mieście szereg imprez związanych z jubileuszem odzyskania niepodległości przez Białystok przygotowały placówki kultury i sportu. Są wśród nich wystawy oraz promocje książek, filmów czy słuchowisk nawiązujących do historii miasta. W poniedziałkowy wieczór Muzeum Pamięci Sybiru pokaże na budynku Pałacu Branickich okolicznościowy mapping.W obchody włączył się też samorząd województwa podlaskiego i jego placówki kultury oraz miejscowy oddział IPN.