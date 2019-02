Timmermans: przeciwstawmy nacjonalistom optymizm młodości, on zbuduje otwartą, uczciwą Europę

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który gościł na zjeździe Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP), ostrzegł przed nacjonalistami, którzy chcą „kontrolować ludzi przy pomocy strachu”. Na Węgrzech mówi się o możliwej koalicji wyborczej MSZP z narodowym Jobbikiem.

– Nacjonaliści chcą przepisać na nowo historię dla własnych celów – oświadczył w Budapeszcie Timmermans, zarzucając ruchom nacjonalistycznym, że „chcą stworzyć mechanizmy kontrolowania teraźniejszości i przyszłości”.



– Jeśli będą kontrolować historię, będą mogli kontrolować środki komunikacji i świat biznesu. Chcą mieć kontrolę nad ludźmi, wykorzystując do tego strach – powiedział wiceszef KE, który jest wiodącym kandydatem europejskich socjalistów i demokratów w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których, według niego, „zdecyduje się, czy powstanie solidarna Europa”.



Zaznaczył, że demokracja nie działa bez przestrzegania interesów mniejszości, i apelował, by słowom nienawiści przeciwstawić optymizm młodości, który według niego zbuduje bardziej otwartą i uczciwą Europę. Odnosząc się do sytuacji na Węgrzech, Timmermans wezwał do ochrony „wolności akademickiej, wolności prasy i organizacji pozarządowych”.

Rzecznik rządzącego Fideszu Balázs Hidvéghi wezwał Timmermansa, by jasno powiedział, „czy jest możliwa współpraca socjalistów z partiami nazistowskimi”. Według Hidveghiego szef MSZP Bertalan Tóth „sam zainicjował współpracę z antysemickim Jobbikiem”.Rzecznik Fideszu przypomniał, że szef europejskiej frakcji Zielonych Philippe Lambert już zapowiedział, że zostanie z niej wykluczona węgierska partia Polityka Może Być Inna, jeśli będzie z Jobbikiem współpracować.

Rzecznik rządzącego Fideszu Balázs Hidvéghi wezwał Timmermansa, by jasno powiedział, „czy jest możliwa współpraca socjalistów z partiami nazistowskimi”. Według Hidveghiego szef MSZP Bertalan Tóth „sam zainicjował współpracę z antysemickim Jobbikiem”.Rzecznik Fideszu przypomniał, że szef europejskiej frakcji Zielonych Philippe Lambert już zapowiedział, że zostanie z niej wykluczona węgierska partia Polityka Może Być Inna, jeśli będzie z Jobbikiem współpracować. Timmermans przyznał na zjeździe MSZP, że jako szef Komisji Europejskiej nigdy nie zawarłby porozumienia ze skrajną prawicą.Po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych na Węgrzech słaby wynik partii opozycyjnych niektórzy przypisywali temu, że nie były one w stanie wystawić wspólnych kandydatów, w związku z czym głosy opozycyjnego elektoratu uległy rozproszeniu.W ostatnich tygodniach opublikowano na Węgrzech dwa sondaże dotyczące tego, czy opozycja osiągnęłaby lepszy wynik, gdyby wystawiła w wyborach do PE wspólną listę, niż gdyby wszystkie partie startowały osobno.W sondażu zbliżonego do lewicy ośrodka Publicus taką opinię wyraziło 90 proc. wyborców MSZP i 85 proc. wyborców Jobbiku. Sondaż zbliżonego do rządu Instytutu Nézőpont wykazał natomiast, że w razie utworzenia wspólnej listy Jobbik straciłby 1/3 zwolenników, a lewica 1/5.

Pierwotnie radykalnie prawicowy Jobbik, obecnie największa na Węgrzech partia opozycyjna, kilka lat temu zaczął zmieniać narrację na bardziej umiarkowaną, by zachęcić centrowych wyborców. Spowodowało to oderwanie się od stronnictwa jego radykalnego skrzydła, które utworzyło nowe ugrupowanie Ruch Nasza Ojczyzna (Mi Hazánk Mozgalom).



Prorządowe media zarzucają liderom Jobbiku, że w istocie wcale nie odeszli od swoich skrajnych poglądów. Opublikowano m.in. nagranie ze ślubu obecnego przywódcy partii, Tamása Sneidera, na którym widać, jak siedząca na jego ramionach żona wykonuje gest przypominający faszystowskie pozdrowienie.



Według sondażu ośrodka Századvég z 7-13 stycznia popularność Jobbiku, największej partii opozycyjnej, wynosiła wśród wyborców pewnych swoich preferencji 13 proc. (w kwietniowych wyborach partia ta zdobyła 20 proc.), zaś koalicji MSZP i partii Dialog utrzymała się na poziomie 12 proc.



Podobne wyniki przyniósł sondaż Závecz Research z 4-11 stycznia - odpowiednio 17 i 12 proc. W obu sondażach zdecydowanie prowadziła rządząca koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej z wynikiem odpowiednio 53 i 48 proc.