„Potrzebna nam strategia karpacka”. Drugie dzień konferencji „Europa Karpat”

Krajom położonym w Karpatach potrzebna jest unijna strategia makroregionalna – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński w Krasiczynie (Podkarpackie). Trwa drugi dzień międzynarodowa konferencja „Europa Karpat”.

– Chcemy, aby Karpaty były objęte strategią makroregionalną. Strategia makroregionalna jest najbardziej zaawansowanym elementem polityki regionalnej Unii Europejskiej – mówił Kwieciński. Dodał, że „chodzi o to, żeby nasze działania miały platformę UE”. Dodał, że są cztery strategie makroregionalne – bałtycka, dunajska, jońska i alpejska. Pierwsza z nich, bałtycka, powstała w 2009 r. – przypomniał minister.



Zaznaczył, że m.in. Polska idee Strategii Karpackiej promuje od 2011 roku. – Widzę, że Komisja Europejska generalnie od samego początku była niechętna jej wdrażaniu. Stara się nas jakby podzielić. Przekonuje Polaków, że mamy już strategię bałtycką, a z kolei Rumunię przekonuje, że mają strategię dunajską, więc po co strategia karpacka – mówił.



W ocenie Kwiecińskiego „to nie jest rozwiązanie”. – My potrzebujemy współpracy w poprzek Karpat. Chodzi o to, aby Karpaty łączyły nas, jak to było parę wieków temu. W tym celu podejmujemy formalne, wspólne działania na poziomie UE. Musimy złożyć wniosek. Jesteśmy do tego przygotowani – podkreślił Kwieciński.



W spotkaniu w Krasiczynie biorą udział przedstawiciele parlamentów, administracji rządowej oraz samorządowej, naukowcy, eksperci i analitycy z państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier), Rumunii oraz Ukrainy. Gośćmi wydarzenia są także dyplomaci z Austrii, Czarnogóry i Włoch. W niedzielę gościem konferencji jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Jest to 22. edycja „Europy Karpat”. Przedsięwzięcie ma służyć współpracy krajów tego regionu Europy.



We wrześniu ub.r. podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy podpisano deklarację współpracy w ramach tzw. Strategii Karpackiej. Deklaracja – jak mówił wówczas Kwieciński – rozpoczyna kolejny etap współpracy tzw. Regionu Karpackiego. Jej celem ma być m.in. podniesienie konkurencyjności tych obszarów i podniesienie standardów życia mieszkańców.



Strategia Karpacka pozwoli na ściślejszą współpracę państw regionu w różnych obszarach. Docelowo ma stać się unijną strategią makroregionalną, co oznacza, że powstanie po uzgodnieniach pomiędzy Komisją Europejską a zainteresowanymi państwami. Polska jest autorem projektu strategii.

źródło: pap

Początkiem Strategii Karpackiej była ogłoszona w 2003 roku „Konwencja Karpacka”, którą podpisały wtedy: Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry i Ukraina.