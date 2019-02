Zmienił wygląd, udawał brata. Policjanci szukali go 12 lat

W ręce policjantów z Radomska wpadł 59-letni mężczyzna, poszukiwany od 12 lat na podstawie listów gończych. Przez tak długi czas ukrywał się m.in. dzięki zmianie wyglądu i posługiwaniu się danymi swojego brata.

O zatrzymaniu poszukiwanego b. mieszkańca Przedborza (Łódzkie) poinformowała w niedzielę kom. Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.



– Mężczyzna 12 lat temu zerwał kontakt z rodziną i wyjechał z Przedborza. Na początku lutego dociekliwi policjanci dowiedzieli się, że 59-latek jest pracownikiem budowlanym we Wrocławiu. Dodatkowo ustalili, że poszukiwany zmienił wygląd i przez wiele lat posługiwał się danymi swojego brata. To pozwoliło na wytypowanie czterech placów budowy. Na jednym z nich znaleźli poszukiwanego – wyjaśniła rzeczniczka radomszczańskiej policji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Dodała, że poszukiwany mężczyzna był kompletnie zaskoczony, ale zdawał sobie sprawę, z czym wiąże się wizyta policjantów w miejscu jego pracy. – Podczas rozmowy z funkcjonariuszami stwierdził, że „szybciej spodziewałby się zobaczyć na tej budowie diabła niż policjantów, którzy go tam znaleźli” – relacjonowała.Mężczyzna został doprowadzony do policyjnego aresztu, a następnie do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę pozbawienia wolności zasądzoną w 2007 roku.