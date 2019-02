Lider SLD nie wie, jaką partię reprezentuje Kierwiński? Polityczna wpadka koalicjanta

Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty popełnił polityczną wpadkę. Napisał do posła Platformy Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego, by on i jego partia „przystąpili do Koalicji Europejskiej”. Pomyłkę polityków skomentowali internauci, którzy zastanawiają się, czy SLD i Czarzasty na pewno wiedzą, z kim weszli w koalicję.

W sobotę podczas konwencji SLD podjęto decyzję o przystąpieniu tej partii do Koalicji Europejskiej w wyborach do europarlamentu. – Po długiej dyskusji podjęliśmy dzisiaj decyzję o odpowiedzeniu na apel premierów i przystąpieniu do Koalicji Europejskiej – oświadczył lider SLD Włodzimierz Czarzasty.



Na taką decyzję SLD zareagował na Twitterze poseł PO Marcin Kierwiński. Podziękował zarówno Grzegorzowi Schetynie, jak i liderowi SLD.



Ten wpis Kierwińskiego skomentował sam Czarzasty. Do posła PO, z którego partią przed kilkoma godzinami wszedł przedwyborczy sojusz napisał, by on i jego partia „przystąpili do Koalicji Obywatelskiej”.

Marcin.Wy przestańcie bić brawo ( za które dziękuję) tylko przystąpcie do Koalicji Europejskiej.Czekamy na Was😂👍 — WłodzimierzCzarzasty (@wlodekczarzasty) 16 lutego 2019

Nie, to nie fejk. Włodek chyba myśli, że Kierwiński jest w Nowoczesnej i się z niego śmiał. Niewiarygodne co za goście 😂😂😂 pic.twitter.com/SKu8o4CUJm — Szanowny Pan Janusz (@SzPJanusz) 16 lutego 2019

