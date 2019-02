Media: Co trzeci deportowany imigrant powraca do Niemiec

Jedna trzecia deportowanych z Niemiec migrantów wraca do tego kraju – wynika z szacunkowych danych, które w niedzielę przedstawił „Welt am Sonntag”. Są to osoby, których wnioski azylowe rozpatrzono negatywnie i które otrzymały zakaz wjazdu do kraju.

Statystyki dotyczące ponownego wjazdu wydalonych z Niemiec migrantów nie są oficjalnie prowadzone. Dziennikarze „Welt am Sonntag” – magazynowego, niedzielnego wydania dziennika „Die Welt” – przeprowadzili jednak ankietę wśród pracowników urzędów zajmujących się obcokrajowcami.



Wynika z niej, że do RFN po odrzuceniu wniosku o azyl wraca 5-10 proc. osób deportowanych do krajów pochodzenia. W przypadku migrantów podlegających tzw. procedurom dublińskim, czyli odsyłanym do krajów UE, gdzie po raz pierwszy zostali zarejestrowani, odsetek ten jest znacznie wyższy – wynosi od 30 proc. do 40 proc.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Szacunki wskazujące, że w około jednej trzeciej przypadków dochodzi do powrotu osób przekazanych innemu europejskiemu krajowi, nie są nieprawdopodobne – cytuje „WamS” odpowiedź niemieckiego MSW na wysłane zapytanie. – W przypadku deportacji do krajów pochodzenia poza Europą odsetek ten powinien być wyraźnie niższy – czytamy dalej.– To nie do zaakceptowania, że po wydaleniu do innego europejskiego kraju wsiada się w autobus powrotny do Niemiec – powiedział gazecie członek komisji spraw wewnętrznych Bundestagu Armin Schuster (CDU). – Od dawna zabiegam o to, by policja federalna mogła bezpośrednio wydalać z Niemiec osoby, które zostały zatrzymane w ramach wyrywkowych kontroli przy granicach i które zostały już wcześniej deportowane – dodał.Indywidualne prawo do ubiegania się o azyl jest w RFN zapisane w ustawie zasadniczej, ma w związku z tym prymat nad regulacjami niższego szczebla. W efekcie migranci, których wniosek o azyl został raz odrzucony i którzy zostali deportowani, mają prawo ubiegać się ponownie o ochronę międzynarodową, a ich prośba musi zostać rozpatrzona od początku.