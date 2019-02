CDU: „Wystąpienia Merkel w kampanii wyborczej nam nie pomogą. Nie stanowią wartości dodanej”

Politycy CDU z byłej NRD nie chcą wsparcia długoletniej liderki tej partii, Angeli Merkel w kampanii wyborczej przed wyborami landowymi. Choć kanclerz pochodzi ze wschodu i nadal pozostaje najpopularniejszym politykiem Niemiec, chadecy z tych landów obawiają się, że wystąpienia kanclerz mogłyby zmobilizować politycznych przeciwników.

– Wystąpienia Merkel podczas kampanii nie pomogą nam w Saksonii – powiedział przewodniczący saskiego sejmu (landtagu) w Dreźnie Matthias Roessler (CDU). Również wiceszef chadeckiej frakcji w parlamencie krajowym Turyngii Michael Heym uznał, że zaangażowanie się Merkel w kampanię „nie stanowiłoby wartości dodanej”.



Angela Merkel nie jest już co prawda przewodniczącą CDU, ale dorastała w NRD i wciąż jest najpopularniejszą niemiecką polityk.



Wschód Niemiec to jednak także bastion nacjonalistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD), która ostro krytykuje politykę kanclerz, głównie migracyjną. Istnieją obawy, że partia wykorzystałaby obecność Merkel na wiecach, by zorganizować kontrmanifestacje.

– Wydarzeń na świeżym powietrzu (z udziałem Merkel) na pewno nie będzie. Wszystko będzie się odbywać w zamkniętych pomieszczeniach – ujawnił szef struktur partyjnych CDU w Turyngii Mike Mohring.

Jesienią mieszkańcy Saksonii, Brandenburgii i Turyngii będą wybierać deputowanych do parlamentów krajowych.



Wyniki wyborów będą miały wpływ na politykę na szczeblu federalnym. Mogą nawet doprowadzić do rozwiązania wielkiej koalicji w Berlinie, jeśli na przykład SPD uzyska niezadowalający wynik i uzna, że dalsze współrządzenie jest dla niej politycznie zgubne.



We wszystkich trzech landach AfD będzie walczyła o pozycję drugiej najsilniejszej partii.



W skład koalicji na szczeblu federalnym wchodzi blok partii chadeckich - CDU i CSU - oraz socjaldemokratyczna SPD.