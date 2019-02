Partia pastylek do ssania wycofana ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące wycofania partii pastylek do ssania Bactitis kids, stosowanych w nawracających infekcjach ucha, nosa, gardła i po przebytej anginie.

„W próbkach produktu badanego przez Narodowy Instytut Leków, na zlecenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stwierdzono obecność niedeklarowanych w składzie bakterii Enterococcus faecium, Enterococcus gallinarum oraz zaniżonej w stosunku do deklarowanej w składzie zawartości bakterii Streptococcus salivarius. Zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny może to stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi” – podał GIS.



Producentem dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego „Bactitis kids” jest Lek Pharma z Tarnowskich Gór.

źródło: pap

GIS przekazał, że firma Lek Pharma podjęła działania mające na celu wycofanie kwestionowanego produktu z rynku i poinformowanie o tym odbiorców. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorcę.