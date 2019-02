Pełnomocnik Birgfellnera: Nie miał umowy, bo głupio mu było powiedzieć

„Pan Kaczyński postawił mojego klienta w nieznośnej sytuacji. Po prostu głupio mu było powiedzieć: - Panie premierze, panie przewodniczący, proszę podpisać umowę, pokazać pełnomocnictwa, wpłacić zaliczkę” – mówi w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera mec. Jacek Dubois. Prawnik mówił m.in. o tym, dlaczego jego klient nie zawarł ze spółką Srebrna umowy na piśmie.

Pod koniec stycznia br. pełnomocnik Dubois zawiadomił polską prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS.



Zawiadomienie dotyczy braku zapłaty za złożone biznesmenowi zlecenie związane z przygotowaniami do inwestycji. Według mec. Dubois doszło do popełnienia oszustwa na kwotę kilku mln zł.



W wywiadzie dla „Wyborczej” Dubois – który wraz z Romanem Giertychem są pełnomocnikami Austriaka – mówi m.in. o tym, dlaczego Birgfellner nie miał umowy. „Teraz łapie się za głowę” – mówi mecenas o swoim kliencie. „Pytanie, dlaczego od razu nie zawarł umowy, to odwracanie kota ogonem” – dodaje po chwili.



Ze słów mecenasa wynika także, że jego klient przez rok pracował bez umowy bo „to jego rodzina”. „… odwiedzał często Polskę, wie że rozmawia z najważniejszą osobą w Polsce, uznaje że jego słowa są święte” – twierdzi Dubois. „Właśnie dlatego, że to rodzina, zawiódł system ochrony” – dodaje później.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Gazeta Wyborcza”

Dubois pytany o to, czy jego klient znał się wcześniej z Kaczyńskim stwierdził, że tak. „Pan Kaczyński interesował się działalnością pana Birgfellnera. Dlatego mój klient pracował dla niego bez umowy” – powiedział.