Skandaliczny wpis Wałęsy: Gdyby nie odwołano rządu Olszewskiego, konieczne byłoby wprowadzenie stanu wojennego

Dzień po uroczystościach pogrzebowych byłego premiera RP Jana Olszewskiego Lech Wałęsa zamieszcza serię skandalicznych wpisów, w których twierdzi, że gdyby nie odwołano rządu Olszewskiego, wówczas doprowadziłoby to do „paraliżu kraju” i konieczności wprowadzenia „stanu wojennego” w Polsce. „Tym ruchem zniszczył wszystkie struktury państwa” – napisał o ś.p. Olszewskim, którego rząd chciał opublikować tzw. listę Macierewicza.

W sobotę na warszawskich Powązkach spoczął były premier Polski Jan Olszewskim, który odszedł po długiej chorobie w szpitalu. Politykowi w ostatniej drodze towarzyszyły tysiące osób, w tym wielu polityków i przedstawiciele rządu z premierem i prezydentem.



W niedzielę rano były prezydent Polski Lech Wałęsa zamieścił kilka wpisów na Twitterze, w których zarzuca zmarłemu politykowi nieudolność, a nawet twierdzi, że gdyby nie odwołano jego rządów, musiałby zostać wprowadzony drugi stan wojenny.



„Premier Jan Olszewski chciał pozostać a nie mając szans więc uruchomił teczki po to ,byśmy się tak podzielili, tym ruchem zniszczył wszystkie struktury Państwa ,zapanowałem nad tymi nieodpowiedzialnymi ludźmi ,pchającymi za wszelką cenę do wojny domowej do której było blisko” – napisał Wałęsa.



Dalej były prezydent stwierdza, że „złe decyzje” Olszewskiego doprowadziły do „zebrania podpisów w celu odwołania jego rządu”. „Zbieranie podpisów trwało, bo się nie spieszono a to doszło do uszu Macierewicza .Postanowili ratować się poprzez skłócenie sceny politycznej .Paraliż kraju kompletny. Tylko w tej sytuacji musiałby być wprowadzony stan wojenny. Ta sytuacja na pewno kwalifikowała się pod trybunał” – napisał Wałęsa.

