13-latek podpalił wózek dziecięcy. Do szpitala trafiło sześć osób

Sześć osób trafiło do szpitala po tym, jak 13-letni chłopak podpalił wózek dziecięcy w jednym z bloków w Krotoszynie (woj. wielkopolskie) – informuje Polsat. Wśród poszkodowanych jest czworo dzieci. Według nieoficjalnych informacji nastolatek ma już na koncie inne podpalenie.

Do podpalenia wózka, który stał na klatce schodowej, doszło w sobotę przed południem. W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy Straży Pożarnej.



Dziesięcioro mieszkańców ewakuowało się samodzielnie, ośmiu osobom pomogli strażacy. Sześć osób, w tym czworo dzieci, zostało przewiezionych do szpitala. Straty materialne to zniszczony wózek i osmalone ściany klatki schodowej.



– W ciągu kilku godzin ustalono sprawcę. Okazał się nim 13-letni mieszkaniec Krotoszyna – poinformował w rozmowie z Polsatem asp. Piotr Szczepaniak oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Dodał, że nastolatek „został już rozpytany w obecności mamy i przyznał się do podpalenia tego wózka”. Sprawa trafi teraz do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

źródło: Polsat, KPP Krotoszyn

Tydzień temu w kruchcie Kościoła w Krotoszynie podpalono reklamówki z odzieżą dla potrzebujących. Zniszczeniu uległa ławka, osmolone zostały ściany wnętrza pomieszczenia.Policjanci przeglądający nagrania z monitoringu miejskiego zwrócili uwagę na wchodzącego do kościoła chłopca. W czasie, kiedy policjanci wykonywali oględziny miejsca i rozmawiali ze świadkami, ten sam chłopiec był w pobliżu i obserwował pracę funkcjonariuszy. Trzynastolatek, zatrzymany i przesłuchany w obecności mamy, przyznał się do podpalenia i sprawę przekazano Sądowi Rodzinnemu.Według nieoficjalnych informacji w obu przypadkach sprawcą podpalenia jest ten sam chłopak.