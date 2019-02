Trump apeluje: Przyjmijcie islamskich bojowników

Prezydent USA Donald Trump poprosił na Twitterze w niedzielę, by Wielka Brytania, Francja, Niemcy i inni europejscy sojusznicy przyjęli z powrotem ponad 800 bojowników tzw. Państwa Islamskiego ujętych w Syrii oraz by postawiono ich przed sądem.

„Stany Zjednoczone proszą Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i pozostałych europejskich sojuszników o przyjęcie z powrotem ponad 800 bojowników IS, których schwytaliśmy w Syrii, i osądzenie ich. (Proklamowany przez IS) kalifat wkrótce upadnie. Alternatywa nie jest dobra, bo będziemy zmuszeni ich uwolnić…” – napisał Trump.



W kolejnej wiadomości na Twitterze prezydent napisał, że „Stany Zjednoczone nie chcą patrzeć, jak ci bojownicy IS przenikają do Europy, do której – jak się oczekuje – pójdą”. „Robimy tak wiele i wydajemy tyle pieniędzy – nadszedł czas, by inni stanęli na wysokości zadania i zrobili to, co przecież potrafią. Wycofujemy się po odniesieniu stuprocentowego zwycięstwa nad kalifatem!” – dodał.



Pod koniec grudnia 2018 roku Trump ogłosił rozpoczęcie wycofania wojsk amerykańskich z Syrii, twierdząc, że IS zostało już w tym kraju pokonane. Decyzję tę podjął bez konsultowania się z doradcami, Kongresem USA czy krajami sojuszniczymi, które wyraziły zaniepokojenie planowanym wycofaniem wojsk USA. Do tej pory nie przedstawiono dokładnego harmonogramu tej operacji.

