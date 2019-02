Hiszpania nie zgadza się z USA ws. Wenezueli. Nie uznają Guaido za prawomocnego prezydenta

Szef hiszpańskiego MSZ Josep Borrell oświadczył w sobotę, że Hiszpania nie może uznać Juana Guaido za jedynego prawomocnego prezydenta Wenezueli, jak domagają się USA od swych europejskich sojuszników, ponieważ nie pozwala na to wenezuelska konstytucja.

Borrell wyjaśnił na spotkaniu z dziennikarzami zorganizowanym podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że kraje europejskie uznały Guaido jako prezydenta do czasu zwołania wyborów w Wenezueli. „Uznajemy go za prezydenta, ale prezydenta tymczasowego. To jest zgodne z konstytucją Wenezueli. Nie możemy uczynić nic innego” – oświadczył.



Wcześniej wiceprezydent USA Mike Pence apelował w Monachium do Unii Europejskiej o jedność i uznanie Juana Guaido za „jedynego prawowitego prezydenta Wenezueli”.



Borrell przypomniał, że każdy kraj – a nie Unia Europejska jako blok – podejmuje indywidualnie decyzję o uznaniu prezydenta innego kraju. Nie oczekuje się, aby państwa członkowskie podjęły w poniedziałek na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli wspólną decyzję w sprawie Wenezueli.



„Kraje członkowskie mogą przyjąć wspólne stanowisko wymagające jednomyślności, ale nie było to możliwe, ponieważ niektóre kraje nie chciały go uznać” – dodał hiszpański minister.



Większość państw UE – przypomniał – uznała Guaido jako tymczasowego prezydenta Wenezueli, a niektóre, jak Hiszpania, Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia i W. Brytania, podpisały „wspólną deklarację” w tej sprawie, ale pewne kraje, zwłaszcza Włochy, nadal się od tego powstrzymują. Borrell dodał, iż nie sądzi, aby miały one do poniedziałku zmienić stanowisko.



Z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej 24 uznały lidera opozycji jako tymczasowego prezydenta Wenezueli. Wyjątek stanowią Włochy, Grecja, Słowacja i Cypr.





