Starcia „żółtych kamizelek” z policją. Do zamieszek doszło w Paryżu, Bordeaux i Tuluzie

W Paryżu, Bordeaux i Tuluzie doszło w sobotę do starć „żółtych kamizelek” z policją, która atakowana kamieniami użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. Według francuskiego MSZ w Paryżu manifestowało 5 tys. osób, a w całej Francji – 41,5 tys.

Wczesnym popołudniem wyglądało na to, że marsze obędą się bez większych incydentów, ale pod wieczór doszło do starć. W Paryżu tłum skandował wieczorem na Polach Elizejskich: „Macron - dymisja!”, co – jak pisze AFP – stało się już stałym elementem demonstracji w stolicy. Napięcie gwałtownie wzrosło, gdy tłum dostrzegł znanego filozofa, Alaina Finkelkrauta, i zaczął go obrzucać wyzwiskami, wykrzykując: „Sioniste de merde!”



Komentował to prezydent Emmanuel Macron, który powiedział, że takie postępowanie jest „absolutną negacją” tego, czym są Francuzi. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner nazwał zachowanie demonstrantów „powodzią nienawiści”.



W Bordeaux, gdzie manifestowało około 5 tys. osób, tłum przeszedł przez luksusową dzielnicę, niosąc napisy: „Śmierć bogatym”. Do starć z policją doszło też w Lyonie i w Nantes.



W niedzielę mija trzecia miesięcznica protestów, „żółte kamizelki” będą manifestować w Paryżu przez cały weekend, choć zazwyczaj ich akcje odbywały się tylko w soboty.



Demonstracje „żółtych kamizelek” wymierzone są przeciwko polityce gospodarczej i społecznej prezydenta, a zwłaszcza przeciw zniesieniu podatku od wielkich fortun; część demonstrantów domaga się dymisji Macrona, lub wręcz całego rządu.



Pod koniec stycznia ruch „żółtych kamizelek” ogłosił, że wystawi kandydatów w majowych wyborach europejskich. Według sondażu wykonanego wtedy dla stacji BFM TV lista ta ma szanse na zdobycie 13 proc. głosów.



O poparcie „żółtych kamizelek” zabiegają we Francji zarówno partie skrajnie prawicowe, jak Zjednoczenie Narodowe (RN) Marine Le Pen (dawniej Front Narodowy) czy Patrioci - ultraprawicowa formacja założona przez byłego zastępcę Le Pen Floriana Philippot, jak i skrajnie lewicowe, jak Francja Nieujarzmiona czy Komunistyczna Partia Francji.

