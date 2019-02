„Był najwybitniejszym politykiem po wojnie. Wiedział, kiedy jest szansa, a kiedy jej nie ma”

– On się nie rwał do każdego wydarzenia. Analizował bardzo precyzyjnie sytuację i wiedział, kiedy jest szansa, a kiedy jej nie ma. Kiedy my – siły niepodległościowe – możemy odegrać rzeczywistą rolę, a kiedy jesteśmy traktowani tylko jako narzędzie do realizowania cudzych celów. Stąd czasami wrażenie, że on był tylko analitykiem – mówił były szef MON Antoni Macierewicz w TVP Info, podczas debaty „Czyja będzie Polska”, poświęconej premierowi Janowi Olszewskiemu.

Przedmówca Antoniego Macierewicza – Krzysztof Wyszkowski, doradca w rządzie Jana Olszewskiego – podkreślał, że Jan Olszewski był najwybitniejszym analitykiem politycznym środowisk antykomunistycznych.



– Nie pchał się do polityki, nie pchał się do premierostwa, nie walczył o władzę. Był człowiekiem refleksji i wiele zawdzięczał ludziom, którzy uczynili go premierem. Myślę o Porozumieniu Centrum kierowanym przez Jarosława Kaczyńskiego, o Antonim Macierewiczu i jego środowisku. To była obustronna współpraca – mówił Wyszkowski. – Był tak wybitnym autorytetem, że wielu ludzi chętnie dla niego pracowało, intronizując go do jego dzieła dla Polski – dodał.



Do tej wypowiedzi odniósł się Antoni Macierewicz. – Taka wizja, zgodnie z którą Jan Olszewski nie był politykiem, a był analitykiem oddalonym od polityki, troszeczkę izolowanym, troszeczkę samotnym, zbyt szlachetnym na brutalną politykę, nie jest zgodna z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń – powiedział.

„Uważał, że 99 proc. spraw jest nierealnych”



Były szef MON ocenił, że Jan Olszewski był najwybitniejszym polskim politykiem po 1945 roku. – Tylko dalece różnił się – stąd jego wybitność – od tych polityków, których znaliśmy – dodał. – On się nie rwał do każdego wydarzenia – sparafrazował Macierewicz słowa Wyszkowskiego. – Analizował bardzo precyzyjnie sytuację i wiedział, kiedy jest szansa, a kiedy jej nie ma, kiedy my – siły niepodległościowe – możemy odegrać rzeczywistą rolę, a kiedy jesteśmy traktowani tylko jako narzędzie do realizowania cudzych celów – podkreślił minister.



– Stąd czasami takie wrażenie, że on był tylko analitykiem – wyjaśnił. – Nie. On uważał, że 99 proc. spraw jest nierealnych, ale w tym jednym procencie z jednego procenta trzeba być we właściwym momencie, we właściwym miejscu, z właściwą decyzją. I tak było 17 września, wtedy, kiedy podjął decyzję o tym, żeby powstał jeden związek „Solidarność”. Tak było 17 lipca 1976 roku, gdy był na sali, na procesie ursuskim, a później razem tworzyliśmy Komitet Obrony Robotników. Tak było we wszystkich zasadniczych momentach – wymieniał Antoni Macierewicz zasługi zmarłego premiera z lat 1991-1992, obrońcy opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

#wieszwiecej Polub nas