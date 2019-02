Nagrobek Karola Marksa obiektem wandalizmu. „Pamięci zmarłych w bolszewickim holokauście”

Nagrobek Karola Marksa na cmentarzu Highgate w Londynie drugi raz w ciągu dwóch tygodni stał się obiektem wandalizmu. Tym razem nieznani sprawcy wielkimi literami wypisali na froncie: „Pamięci 66 000 000 zmarłych w bolszewickim holokauście 1917-1953”.

Z boku pomnika pojawił się także czerwony napis „Doktryna nienawiści”, a na drugim „Ideologia przymierania głodem”. Cały tył pomnika pokrył napis „Architekt ludobójstwa, terroru + opresyjnego masowego mordu”. Napisy zauważono w sobotę.



Wcześniej w tym miesiącu ktoś wytłukł dziury w tablicy wbudowanej w monument zwieńczony rzeźbą głowy Marksa. Pod nią złoconym liternictwem widnieje hasło „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się”.



W grobie spoczywa również Jenny von Westphalen, zmarła dwa lata przed Marksem jego żona, oraz ich wnuk. Tablica pochodziła pierwotnie z jej nagrobka, skąd ekshumowane prochy przeniesiono w 1954 roku w bardziej reprezentacyjne miejsce cmentarza, na którym spoczywają ważne dla angielskiej kultury postaci.

Karl Marx's Highgate cemetery memorial stone is vandalised for second time this month https://t.co/vqGPsDaWbe pic.twitter.com/H2jdjEfQV0