Podejrzany o malwersacje. Amerykański biznesmen pozostanie w areszcie w Moskwie

Do 13 kwietnia ma pozostać w rosyjskim areszcie Amerykanie Michael Calvey, biznesmen działający w tym kraju, założyciel firmy inwestycyjnej Baring Vostok. Calvey jest podejrzany o malwersacje na sumę 2,5 mld rubli (ok. 38 mln USD).

O umieszczenie Amerykanina w areszcie wnioskowali śledczy, utrzymując, że Calvey może ukrywać się i wywierać presję na świadków. Adwokaci prosili o umieszczenie klienta w areszcie domowym lub zwolnienie za kaucją.



O zatrzymaniu 51-letniego finansisty poinformowano w piątek. Razem z nim zatrzymano także trzech pracowników Baring Vostok: Wagana Abgarjana, Francuza Philippe'a Delpala i Iwana Zjuzina, a także biznesmenów: Aleksieja Kordiczewa i Maksima Władimirowa. Wszyscy, tak jak Calvey, są podejrzani o malwersacje na dużą skalę i pozostaną w areszcie do 13 kwietnia.



Najstarszy prywatny fundusz inwestycyjny w Rosji



Założony przez Calveya w 1994 roku Baring Vostok to jeden z największych i najstarszych prywatnych funduszy inwestycyjnych działających w Rosji. Śledztwo dotyczy zatargu pomiędzy Baring Vostok i bankiem Wostocznyj. Baring Vostok poprzez firmę Evision Holding kontroluje około 52 proc. akcji tego banku.



Śledczy twierdzą, że należąca do Calveya firma PKB (pełna nazwa: Pierwoje Kollektorskoje Biuro) zaciągnęła w banku Wostocznyj kredyt na sumę 2,5 mld rubli, a potem zamiast zwrotu długu przekazała bankowi akcje innej firmy – IFTG (International Financial Technology Group), określając ich wartość na 3 mld rubli (ok. 45 mln USD). Transakcję tę przeprowadzono w lutym 2017 roku.

W lutym 2019 roku jeden z członków rady dyrektorów banku Wostocznyj, Szerzod Jusupow, zgłosił się do Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i oświadczył, że oszukano go podczas tej transakcji. FSB zgodziła się z tą oceną, powołując się na audyt, który szacował wartość rynkową akcji IFTG na 600 tys. rubli (ok. 9 tys. USD). Śledczy twierdzą, że Calvey przekonał akcjonariuszy banku Wostocznyj, by dług PKB uregulować na warunkach niekorzystnych dla banku, a podejrzani wprowadzili Jusupowa w błąd.Calvey twierdzi, że ocena wartości akcji IFTG na 600 tys. rubli opierała się na błędzie w dokumentach firmy, który potem został usunięty, i że w rzeczywistości firma przynosi ysk w wysokości ponad 100 mld USD rocznie. Biznesmen wiąże także podejrzenia pod jego adresem z konfliktem z Jusupowem. Akcjonariuszem banku Wostocznyj Jusupow został po jego połączeniu z innym bankiem, Juniastrum (Uniastrum), a w ocenie Baring Vostok przed tym połączeniem Jusupow, poprzez fikcyjne transakcje, wyprowadził z Juniastrum znaczne sumy.

Występując w sądzie, Calvey zapewnił, że jest gotów współpracować w śledztwie.



German Gref, szef Sbierbanku – jednego z głównych banków państwowych w Rosji - powiedział po zatrzymaniu Calveya, że zna go jako „porządnego i uczciwego człowieka, który wiele uczynił dla przyciągnięcia inwestycji” do Rosji i rozwoju jej firm. Gref zaznaczył, że nie ma merytorycznej wiedzy na temat zarzutów pod adresem Calveya, ale ma nadzieję, że sprawa „okaże się nieporozumieniem”.



Gotowość poręczenia za Calveya jako przedsiębiorcę wyraził rzecznik praw biznesu przy prezydencie Rosji Boris Titow.



Były współwłaściciel koncernu Jukos Leonid Niewzlin w komentarzu dla niezależnej „Nowej Gaziety” ocenił, że „prędzej czy później” wobec Calveya wszczęto by w Rosji sprawę karną. Niewzlin wskazał, że założyciel Baring Vostok był jednym z ostatnich cudzoziemców wśród dużych przedsiębiorców na rynku inwestycji. Porównał jego zatrzymanie do sprawy brytyjskiego finansisty Williama Browdera, niegdysiejszy współpracownika Siergieja Magnitskiego. – Obowiązkowo znajdzie się ktoś, kto doniesie strukturom siłowym, że gdzieś są duże pieniądze, którymi oni nie zarządzają. Potem oni proponują oddanie udziału +swojemu+ akcjonariuszowi lub sprzedanie firmy – ocenił Niewzlin.



Baring Vostok specjalizuje się w inwestycjach w Rosji i krajach WNP. Inwestuje w branże internetu i telekomunikacji, usług finansowych, bogactwa naturalne, towary konsumpcyjne i usługi, media. Zgodnie z informacją na stronie internetowej fundusz zainwestował od 1994 roku ponad 2,8 mld USD w Rosji, Kazachstanie, na Ukrainie i innych krajach WNP.