„Daliśmy du...y”. Anonimowi działacze SLD o wejściu Sojuszu do Koalicji Europejskiej

Działacze SLD nie akceptują decyzji o dołączeniu do Koalicji Europejskiej – pisze Wirtualna Polska. Portal cytuje komentarze anonimowych członków Sojuszu. „Sprzedaliśmy się Schetynie. Włodek upokorzony” – to niektóre z przytaczanych wypowiedzi.

„Sprzedajemy szyld za gó...o. Daliśmy du...y” – oceniają rozmówcy Wirtualnej Polski. I dodają: „Za miejsca w Brukseli dla osób, które się od nas odcięły i od dawna mają nas w du...e. Nic nie mamy z tego pseudosojuszu”.



SLD podjęło decyzję o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej. Taką informację przekazał po sobotniej konwencji partii jej lider partii. Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że Sojusz zaproponuje, aby na listach wyborczych Koalicji znaleźli się trzej b. premierzy – Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także m.in. Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke oraz Marek Balt.

Jeden z działaczy Sojuszu dziwi się: „Nawet Boguś Liberadzki, człowiek w Brukseli od lat, będzie się bił o miejsce na liście z Bartoszem Arłukowiczem. Co to jest za sojusz, k...wa?”.



„Słyszał pan na konferencji Leszka Millera? Przecież on nawet telefonów od Włodka [Czarzastego – red.] nie chce odbierać. A dziś udają, że wszystko OK” – komentuje inny.



WP pisze, że Leszek Miller „ma zapewniony pewny start od Grzegorza Schetyny w wyborach dla Parlamentu Europejskiego”. Według portalu szeregowych działaczy to nie satysfakcjonuje. Są przekonani, że Włodzimierz Czarzasty „po prostu oddał szyld SLD za bezcen”.



„A co mnie obchodzą Miller i Cimoszewicz. Mam sprzedać się za to, żeby mieli stołek i pieniądze w Brukseli? Pieprzę to, oddam legitymację” – cytuje portal zdenerwowanego polityka SLD.

Portal przytacza też tweet Grzegorza Schetyny. „Brawa dla SLD za decyzję, że chce współtworzyć Koalicję Europejską. Czekamy na kolejnych partnerów. Wspólnie skończymy z ośmiornicą PiS, odbudujemy Polskę i jej miejsce w Europie” – lider Platformy Obywatleskiej w reakcji na postanowienia konwencji Sojuszu.

👏 dla @sldpoland za decyzję, że chce współtworzyć #KoalicjaEuropejska.

Czekamy na kolejnych partnerów.

Wspólnie skończymy z #ośmiornicaPiS, odbudujemy Polskę i jej miejsce w Europie

🇵🇱 🇪🇺 — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 16 lutego 2019

źródło: wp.pl

Według polityków lewicy, cytowanych w artykule, Czarzasty „nigdy nie został tak politycznie upokorzony”. A SLD „będzie mieć z tego tylko „stare twarze SLD” na listach. Bez gwarancji wejścia do PE.Włodzimierz Czarzasty po zamkniętej dla mediów konwencji SLD mówił, że jednym z kluczowych postulatów w wyborach jego partii jest wejście Polski do strefy euro, a najpierw do unii bankowej. Tę wypowiedź skomentował dla portalu polityk PO. – Nie ma na to szans. Stąpajmy po ziemi – cytuje jego słowa WP.