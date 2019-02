Amerykańskie wyrzutnie, koreańskie tramwaje, austriackie koperty

Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był szczyt bliskowschodni w Warszawie. Jednak nie dała o sobie zapomnieć „Gazeta Wyborcza” i jej bohater z dyktafonem Gerard Birgfellner. Rafał Trzaskowski pokazał bałagan na swoim biurku i zamówił koreańskie tramwaje, a Lech Wałęsa ogłosił w walentynki, że pozywa do sądu m. in. Samuela Pereirę. Wokół szczytu bliskowschodniego sporo zamieszania wprowadzili swoimi wypowiedziami Andrea Mitchell i premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Sobota. Jarosław Kaczyński przerywa milczenie.



„Nie ma żadnych relacji finansowych pomiędzy fundacją a partią, to dwie oddzielne instytucje; poseł i szef partii ma prawo być szefem rady fundacji” – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnia „Sieci”. Była to pierwsza oficjalna wypowiedź prezesa PiS po ogłoszeniu przez „Gazetę Wyborczą” afery kapiszonowej.



Poznaliśmy najnowszy sondaż Estymator dla „Do Rzeczy” dotyczący wyborów parlamentarnych. W sondażu PiS ma 39,7 proc. poparcia, na drugim miejscu jest PO – 28,2 proc.. Na trzecim jest Wiosna Biedronia – 8,6 proc. poparcia, która wyprzedza Kukiz’15 - 7,4 proc. głosów i PSL 5,9 proc. poparcia. Nic nie wskazuje na to, by Robert Biedroń, który w ubiegłym tygodniu obiecywał Grzegorzowi Schetynie tekę wicepremiera, miał możliwość utworzenia po wyborach swojego rządu.



Niedziela. Sprawdzona broń, prototypowe tramwaje.



Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił, że podczas szczytu bliskowschodniego w Warszawie podpisana zostanie umowa z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu HIMARs. To system mobilnych wyrzutni umożliwiających rażenie rakietami celów na odległości do 300 kilometrów. Polska zakupi 20 wyrzutni razem z amunicją.

Warszawa natomiast kupi 213 tramwajów z… Korei. Z przetargu cieszy się Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy a martwią się pracownicy, współpracownicy i kooperanci bydgoskiej PESY, która daje zatrudnienie łącznie około 25 tysiącom osób. Za niemal 2 mld złotych rządzona przez PO-KO stolica kupuje prototypowy model tramwaju, zamierzając wydać na to pieniądze z funduszy europejskich, które logika nakazuje wydawać wspierając europejskie, a najlepiej polskie przedsiębiorstwa. Ale kogo w ratuszu obchodzą jakieś miejsca pracy w Bydgoszczy czy Chorzowie…



Poniedziałek. PiS oceniany.



Nowy sondaż CBOS pokazał, że 51 proc. badanych dobrze ocenia dotychczasowe działania PiS po trzech latach sprawowania władzy. Wobec partii krytycznych jest 40 proc.. Aż 59 proc. badanych uważa, że PiS wywiązuje się ze złożonych obietnic wyborczych i tylko 31 proc. jest przeciwnego zdania.



Wtorek. Bezpartyjni chcą do partii.



„Polska Fair Play” to nie nazwa nowej akcji PZPN tylko nowy projekt polityczny Roberta Gwiazdowskiego. Uczestniczą w nim również Bezpartyjni Samorządowcy, którzy jak widać już nie chcą być dłużej bezpartyjni. Od nowej partii oczekujemy całkowicie fair play kampanii wyborczej.



Kazimierz Kujda też chce grać fair play. Po ujawnieniu współpracy ze służbami PRL Kujda podał się do dymisji z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kazimierz Kujda twierdzi, że nigdy nie podjął z SB współpracy, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy.

Środa. Na szczyt bliskowschodni Aleją Armii Ludowej.



Rozpoczyna się szczyt bliskowschodni. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewne pozazdrościł władzom państwa obracania się w międzynarodowym towarzystwie i zaprosił na spotkanie ambasadora Ukrainy Andrija Deszczycę. Spotkanie przeszło do historii nie za sprawą jakiś szczególnych ustaleń, ale z powodu „pięknych okoliczności przyrody”. Na zdjęciu, którym panowie pochwalili się spotkaniem, dało się wypatrzeć koszmarny bałagan na biurku gospodarza, na którym znalazło się też pudełko z jedzeniem i banany. Francja-elegancja.



W tym czasie w Warszawie zdjęto tablice „Aleja Lecha Kaczyńskiego”, która stała się ponownie Aleją Armii Ludowej. Powrót komunistów na warszawskie ulice dzieje się przy milczącej zgodzie prezydenta Trzaskowskiego i większości PO-KO w radzie miasta.



Nie bez wpadek dyplomatycznych także na szczycie bliskowschodnim. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo w swoim przemówieniu pochwalił Franka Blajchmana, partyzanta ale i stalinowskiego oprawcy, którego IPN podejrzewa o mordowanie członków ruchu oporu.



Czwartek. Problemy z historią.



Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złożył życzenia z okazji walentynek: „Wszelkiego powodzenia, zwłaszcza w miłości!”. Powodzenia trzeba również życzyć tym, którzy tego dnia otrzymali walentynki od byłego prezydenta Lecha Wałęsy.



Są to walentynki nietypowe, ponieważ Lech Wałęsa planuje się spotkać w sądzie z osobami, które uważają, że jest on współpracownikiem służb bezpieczeństwa. Zapowiada się prawdziwy paraliż sądów, bo Wałęsie przyjdzie pozwać co najmniej połowę Polaków. Na prestiżowym początku listy pozwanych znalazł się m. in. Samuel Pereira – redaktor naczelny portalu TVP.Info. W TOP20 Wałęsy pojawiają się prof. Andrzej Zybertowicz, dr Sławomir Cenckiewicz i Jan Pietrzak.

Problemy z historią ma nie tylko Lech Wałęsa. Zakończył się szczyt bliskowschodni, który ogłoszony został sukcesem. Polska doskonale spisała się jako gospodarz, ale dobry nastrój popsuła nam nieco Andrea Mitchell z telewizji MSNBC. Dziennikarka w relacji ze szczytu powiedziała, że w dawnym getcie warszawskim w czasie powstania w 1943 r. Żydzi – „przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”.



Mitchell sprostowała swoją skandaliczną wypowiedź po kilku godzinach i reakcji dyplomacji, IPN i środowisk żydowskich. Tego dnia również premier Izraela Benjamin Netanjahu na spotkaniu z dziennikarzami powiedział słowa, które odnosiły się do udziału Polaków w holokauście…



Piątek. Tłumaczenia, podsłuchy, koperta.



I cały piątek trwało tłumaczenie, co właściwie powiedział Benjamin Netanjahu, a tłumaczyła się również Ambasador Izraela Anna Azzari wezwana przez polski MSZ. Ostatecznie dowiedzieliśmy od Kancelarii Premiera Izraela, że „wypowiedź została błędnie zrozumiana i zacytowana w prasie”.

W nowym numerze „GW” opowieść o niewiarygodnie wielkiej kopercie w której mieści się 50 tys. zł w gotówce. Dowodem wręczenia komuś takiej sumy jest pobranie jej z konta. Gerard Birgfellner miał je wręczyć księdzu Rafałowi Sawiczowi na polecenie kogoś ze spółki „Srebrna”. "Rozpaczliwe próby skompromitowania Jarosława Kaczyńskiego" - tak nazwała publikacje „Gazety Wyborczej” Beata Mazurek i zapowiedziała kroki prawne.Ponieważ „Gazeta Wyborcza” żyje ostatnio z podsłuchiwania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, PSL nie mógł być gorszy. „Super Express” ogłosił, że w gabinecie lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza znaleziono podsłuchy. Teraz czekamy na znalezienie taśm z nagraniami.Jan Olszewski zmarł w ub. czwartek w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.