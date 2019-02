Ostatnie pożegnanie Jana Olszewskiego okazją do ataku. Wpisy Lecha Wałęsy na Twitterze

W uroczystościach pogrzebowych Jana Olszewskiego wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Byłego premiera żegnali warszawiacy i przyjezdni z różnych stron Polski. Były prezydent Lech Wałęsa udzielał się wtedy na Twitterze.

„Widzę, że jest tak jak 13 grudnia 1981. Prezes wyspał się, przeczytał Gazetę Wyborczą na swój temat i jako ostatni przybył do kościoła gdzie wszyscy tylko na niego czekają. „Państwo” PIS na jednym zdjęciu. Do października 2019 roku” – głosił jeden z wpisów Lecha Wałęsy. Były prezydent do tweeta dołączył screen z uroczystości pogrzebowych transmitowanych w telewizji, na którym widać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

To żenujące, Panie prezydencie. Dużo zdrowia życzę. pic.twitter.com/iIsrBfm6wQ — Michał Wróblewski (@wroblewski_m) 16 lutego 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter

Kolejny wpis Lecha Wałęsy brzmiał. „Te miny mówią same za siebie. Oni nie są myślami na pogrzebie sp Premiera Jana Olszewskiego. Oni są myślami co będzie z nimi po wyborach do europarlamentu i parlamentarnych i prezydenckich. Wiatr nadzieji na zmiany, powiał już z Gdańska” .Do wpisu Lech Wałęsa dołączył kolejny screen, który pokazuje m.in. parę prezydencką i polityków PiS. Wpisy szybko zniknęły z Twittera, jednak ich screeny zamieścił w mediach społecznościowych dziennikarz Michał Wróblewski.Mszy pogrzebowej w archikatedrze przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha, prywatnie siostrzeniec śp. premiera. W eucharystii wzięli udział przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą.Przed złożeniem ciała zmarłego b. premiera do grobu prezydent Andrzej Duda przekazał wdowie po Janie Olszewskim flagę Polski, która wcześniej okrywała trumnę. Po godz. 16 w trumna z ciałem byłego premiera Jana Olszewskiego została złożona do grobu na cmentarzu na Wojskowych Powązkach.Jan Olszewski zmarł w ub. czwartek w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.