Konkurs indywidualny w Willingen. Kamil Stoch na podium

Kamil Stoch skacze jak natchniony. Polak ponownie stanął na podium Pucharu Świata. Polak zajął drugie miejsce w sobotnim konkursie w Willingen. Ze zwycięstwa cieszył się zawodnik gospodarzy Karl Geiger. Podium uzupełnił Ryoyu Kobayashi. Tuż za podium znaleźli się Piotr Żyła i Dawid Kubacki – czytamy w podsumowaniu konkursu w serwisie sport.tvp.pl.

Już po pierwszej serii było pewne, że z plastronem lidera cyklu Willingen Five pożegna się Markus Eisenbichler. Reprezentant gospodarzy popełnił błąd po wyjściu z progu i uzyskał 125,5 metra. Skok ten dał mu ostatecznie 36. lokatę. Zdecydowanie lepiej spisali się zawodnicy, którzy gonili go w klasyfikacji turnieju. W gronie tym nie zabrakło Polaków.



Kamil Stoch, podobnie jak Ryoyu Kobayshi, uzyskał 144,5 metra. Sędziowie lepiej ocenili jednak próbę Polaka, przez co na półmetku o 3 punkty wyprzedzał lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na 4. miejscu po pierwszej serii uplasował się Dawid Kubacki. Skoczył 144 metry i tracił zaledwie 1,2 punktu do podium. Tuż za nim znalazł się Piotr Żyła, który lądował dwa metry bliżej. W drugiej serii znalazł się również Stefan Hula – sklasyfikowany na 14. lokacie.



W drugiej serii Polacy nie zawiedli. Żyła skoczył 141,5 metra i objął prowadzenie. Tę samą odległość uzyskał Kubacki, ale o 0,9 punktu przegrał z reprezentacyjnym kolegą. Wtedy przyszła pora na Geigera, który na półmetku zajmował trzecie miejsce. W finale uzyskał aż 150,5 metra. Do odległości tej nie zbliżył się Kobaysahi, który skoczył 143 metry, oraz Stoch lądujący półtora metra dalej.

#wieszwiecej Polub nas