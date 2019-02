Premier: Jan Olszewski był wspaniałym przykładem polskiego patrioty

– Jan Olszewski świadczył swym życiem, że pełna niepodległość jest możliwa, że warto o nią walczyć; był i jest wspaniałym synem historii Rzeczpospolitej, ale jest też synem Europy – powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas mszy żałobnej w warszawskiej archikatedrze.

Morawiecki zaznaczył, że Jan Olszewski przez całe życie „świadczył o tym, że pełna niepodległość jest możliwa, że warto o nią walczyć”.



– Należał do tej linii polskiej inteligencji, która definiuje tę grupę społeczną przez dbałość o dobro wspólne. Do tej linii patriotów, do której należeli powstańcy listopadowi, styczniowi, legioniści, powstańcy warszawscy – mówił szef rządu.



– Tej tradycji był wierny do samego końca. Był i jest wspaniałym synem naszej historii Rzeczpospolitej, ale jest też synem Europy, wierzył w Europę – podkreślił Morawiecki.





„Zgłosił postulat, żeby Polska była członkiem EWG”



Morawiecki dodał, Jan Olszewski jako jeden z pierwszych w ramach działalności niepodległościowej jeszcze „w mrocznych czasach komunizmu zgłosił postulat, żeby Polska była członkiem EWG”. – Później zabiegał o to, walczył o to, w czasie kiedy został premierem – mówił Morawiecki.



– I walczył przeciwko tym niecnym knowaniom tamtego czasu, początku lat 90., które można streścić pod hasłem: NATO-bis, EWG-bis albo uczynienie z sowieckich baz wojskowych enklaw eksterytorialnych. Walczył z tym, bo wiedział, że Polska, aby w pełni była niepodległa, musi pozbyć się tych demonów przeszłości – zaznaczył premier.





„Pokazał, że można zostać pokonanym, ale być wiernym swym ideałom”



– Jan Olszewski był świadectwem tego, że można zostać pokonanym, nawet zdeptanym, bo tak traktowali go przeciwnicy po obaleniu jego rządu, ale pozostać wiernym swym ideałom, ojczyźnie, wolności, solidarności – powiedział premier Morawiecki.



– Jan Olszewski jest dla mnie wielkim świadectwem tego, że można zostać pokonanym, nawet zdeptanym, bo tak traktowali go przeciwnicy polityczni po obaleniu jego rządu, ale można też pozostać wiernym swym ideałom, wiernym ojczyźnie, wiernym Polsce, wolności, solidarności i poprzez drogę swojego życia poczynić ogromnie wiele, by Polska tę prawdziwą niepodległość pielęgnowała i rozwijała – powiedział premier podczas mszy pogrzebowej Jana Olszewskiego.





„Szedł drogą niepodległości przez całe życie”



Szef rządu podkreślił, że Olszewski „wiedział doskonale, że Polska potrzebuje modernizacji i nowoczesności” i działał jako premier tak, by do tego doprowadzić i sprawić, że Polska będzie silnym państwem.



Morawiecki ocenił, że Jan Olszewski był „wspaniałym przykładem polskiego patrioty”, który – jak mówi szef rządu – „szedł drogą niepodległości przez całe życie”.



– Panie premierze – Pana marzenia o wielkiej, niepodległej i silnej Polsce obiecujemy ciągnąć dalej w przyszłość; Pana przerwaną drogę premierostwa obiecujemy zakończyć pełnym sukcesem, Pana wielkie pytanie, czyja ma być Polska – obiecujemy zakończyć tak, jak Pan sobie zamarzył – Polska ma być wszystkich obywateli, wszystkich obywateli RP i to jest dla nas największe zadanie, zobowiązanie, nasz cel. Tak nam dopomóż Bóg – oświadczył Morawiecki.





