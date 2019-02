Znany raper z Gdyni nie żyje. Zginął w wypadku samochodowym

Trzech młodych mężczyzn zginęło w wypadku, do którego doszło w sobotę rano przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni. Osobowa toyota uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej. Jak podaje fakt.pl., prawdopodobnie jedną z ofiar jest trójmiejski raper Michał Leszner, ps. Leh. Prawdopodobnie to on kierował samochodem.

Śmierć artysty potwierdziła wytwórnia Alkopoligamia, z którą współpracował raper.













Jak poinformował oficer prasowy gdyńskiej policji Krzysztof Kuśmierczyk, do wypadku doszło około godz. 5. Policja ustala personalia pozostałych dwóch ofiar.

Krzysztof Kuśmierczyk wyjaśnił, że ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną wypadku mogła być nadmierna prędkość nie dostosowana do panujących warunków atmosferycznych. Kuśmierczyk przypomniał że w nocy temperatura sięgała zera, a jezdnia mogła być śliska.