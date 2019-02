Macierewicz wspomina Olszewskiego. „Dziś dla wszystkich jesteś bohaterem”

– Janie, dziś cała Polska nie ma wątpliwości, że Twoja postawa, program, działanie Twego rządu, dobrze przysłużyły się ojczyźnie. Dla wszystkich jesteś bohaterem, wzorem patrioty, człowieka uczciwego i pełnego poświęcenia – mówił w sobotę podczas mszy pogrzebowej Jana Olszewskiego b. szef MON Antoni Macierewicz.

– Janie, Panie Premierze, dzisiaj przed Tobą chylą się sztandary, salutują żołnierze, Polacy oddają hołd, a politycy przyznają Ci rację. Dziś cała Polska nie ma wątpliwości, że Twoja postawa, Twój program i działanie Twojego rządu dobrze przysłużyło się ojczyźnie, trafnie definiowało narodowe potrzeby, było konieczne dla wyrwania kraju z zewnętrznego uzależnienia – mówił Macierewicz.



– Dziś dla wszystkich jesteś bohaterem, wzorem patrioty, człowieka uczciwego i pełnego poświęcenia – podkreślił b. szef MON.

Jak dodał, jedność narodowa wokół osoby i postawy Olszewskiego „jest naszą wielką wartością i nie jest przypadkowa”. – Wyrasta ze świadomości, że program, który realizowałeś był oczywisty i zarazem konieczny, był programem odbudowy państwa polskiego, bez którego pozostalibyśmy PRL-bis – powiedział Macierewicz.

„Wiemy, dlaczego narodził się język nienawiści”



– Wiemy, kogo nazywano „olszewikami” i oszołomami, wiemy, jak i dlaczego narodził się język nienawiści mający wyeliminować formację niepodległościową, której twórcą był Jan Olszewski – mówił podczas mszy pogrzebowej Macierewicz, który w rządzie Olszewskiego był szefem MSW.



– Wiemy też – kontynuował – że „język ten ma zniszczyć naród, rozbić naszą wspólnotę, pogrążyć Polskę w chaosie i wiemy, że musimy mu przeciwstawić prawdę, odwagę cywilną i gotowość do pojednania wobec tych, którzy błędy uznali i do Polski chcą powrócić”.



– Przed śmiercią powtarzałeś – „nie mam w obowiązku poddać się”. Te dwa pojęcia – obowiązek i niepodległość najlepiej charakteryzują twoją postawę życiową i twoją drogę w służbie ojczyzny – powiedział Macierewicz.



„Nie byłoby dzisiejszych sukcesów bez dorobku rządów Olszewskiego”



Podkreślił też, że nie byłoby dzisiejszych sukcesów gospodarczy i politycznych Polski bez dorobku rządu Olszewskiego.



– Rząd, którym kierowałeś, pracował zaledwie sześć miesięcy, zaczynał od uznania niepodległości Ukrainy i Białorusi, a skończył na likwidacji baz rosyjskich, rozpoczęciu lustracji i przedstawieniu budżetu gwarantującego trwały wzrost gospodarczy – mówił Macierewicz.



– Okazało się, że w bardzo krótkim czasie można zrealizować postulaty, o których mówiono, że są nie do spełnienia – dodał. – Nie byłoby programu 500 plus, bezpiecznych granic, nowoczesnej armii i Wojsk Obrony Terytorialnej, likwidacji bezrobocia i wzrostu gospodarczego – wskazał. – Warto pamiętać, że stało się tak dlatego, że łagodność języka, skromność i cierpliwość w działaniu towarzyszyła stanowczości i nieustępliwości, której byłeś i jesteś dla wszystkich Polaków wzorem – dodał Macierewicz.