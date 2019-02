Prezydent Andrzej Duda: Jan Olszewski był nie tylko świadkiem, ale kreatorem historii Polski

Jan Olszewski był nie tylko świadkiem, ale kreatorem historii Polski i jedną z najważniejszych postaci w jej historii – mówił podczas mszy pogrzebowej Jana Olszewskiego prezydent Andrzej Duda.

– Odchodzi człowiek, który przez swoje życie był nie tylko świadkiem historii Rzeczpospolitej Polskiej - jak napisałem wspominając go w księdze kondolencyjnej - nie tylko świadkiem, był kreatorem historii Rzeczpospolitej Polskiej, był z całą pewnością, patrząc na te 100 lat odrodzonej Polski po 1918 r. jedną z najważniejszych postaci w jej historii – powiedział prezydent.



Określił Jana Olszewskiego jako „prawdziwie niekomunistycznego premiera, prawdziwie niekomunistycznego rządu”. Prezydent mówił, że „wolna, suwerenna i niepodległa Polska” była marzeniem Jana Olszewskiego i jego dążeniem.



– Dzisiaj mówię w najaktualniejszym tego słowa znaczeniu, bo z pewnością obok prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, to właśnie premier Jan Olszewski jest jedną z tych postaci, których Polskę my naszą działalnością dzisiaj urzeczywistniamy i staramy się ją uczynić taką, jaką oni ją widzieli – Polskę wielką, dumną, ale przede wszystkim Polskę solidarności, tej międzyludzkiej – stwierdził.

– Walczył o taką Polskę, o jakiej mówił prezydent Lech Kaczyński expressis verbis, taką w której ma zwyciężać uczciwość, a nie cynizm i draństwo. To było, można powiedzieć w jakimś sensie, wielkie motto jego całego życia. O taką Polskę walczył, taki testament nam zostawia, że to jest nasz obowiązek – dodał Andrzej Duda.

Prezydent dziękował Olszewskiemu za jego „piękne życie” i „wspaniałą postawę”. – Dziękujemy za Pana piękna służbę dla Rzeczypospolitej i dla nas, tej Rzeczpospolitej obywateli. Dziękujemy Panu za wszystkie Pańskie słowa, dziękujemy za rady – zawsze mądre i płynące z wiedzy oraz doświadczenia, zawsze wyważone, zawsze propolskie, zawsze propaństwowe, zawsze takie, o których można mówić, że służą Rzeczypospolitej, tak jak ten, który je wyrażał – mówił prezydent Duda.



– Proszę spoczywać w pokoju Panie premierze, proszę patrzeć z satysfakcją na tę Polskę, którą Pan zostawia - sprawioną także swoją ręką. Wierzymy w to i będziemy czynili wszystko, żeby nadal rozwijała się tak, jak Pan to sobie wymarzył, bo my tez wszyscy takiej Polski chcemy i obiecujemy, że będziemy jej służyć – podkreślił prezydent.





– Cześć Pana pamięci Panie premierze. Spoczywaj w pokoju – powiedział Andrzej Duda.



Po swoim przemówieniu prezydent pokłonił się przed trumną z ciałem Jana Olszewskiego.

