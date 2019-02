Szef MON w Monachium o współpracy z USA, sojusznikami i partnerami

Współpraca z sojusznikami i partnerami NATO, polsko-amerykańska współpraca wojskowa i rocznica wejścia Polski do NATO to tematy, które w dwustronnych rozmowach poruszył szef MON Mariusz Błaszczak podczas Monachijskiej Konferencji bezpieczeństwa w sobotę.

– Rozmawialiśmy na temat zacieśnienia relacji między naszymi państwami, między Wojskiem Polskim a naszymi partnerami – powiedział Błaszczak w sobotę.



Przypomniał, że polscy żołnierze służą w dowodzonym przez Kanadę wielonarodowym batalionie NATO rozmieszczonym w ramach inicjatywy eFP na Łotwie. Zwrócił uwagę na doświadczenia partnerskiej Finlandii w dziedzinie obrony terytorialnej.

– Uczestniczyłem także w spotkaniu z byłym sekretarzem obrony (USA) Williamem Cohenem, rozmawialiśmy na temat 20. rocznicy wejścia Polski do NATO – powiedział Błaszczak. Cohen kierował Pentagonem w czasie, gdy Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Minister spotkał się również z grupą senatorów USA z komisji ds. sił zbrojnych i jej przewodniczącym, Republikaninem Jimem Inhofe'em. Podkreślił, że to z inicjatywy Inhofe'a Pentagon ma przedstawić Kongresowi ocenę zasadności projektu ulokowania amerykańskich baz w Polsce. .@mblaszczak : Miałem okazję do rozmowy z członkami komisji obrony Senatu USA, w tym @JimInhofe.���� i ���� z pewnością rozumieją co decyduje o naszym bezpieczeństwie. Omawialiśmy również projekt #NordStream2.Natomiast o rozwoju obrony terytorialnej rozmawiałem z min obrony Finlandii pic.twitter.com/JUGIUSubCK — Ministerstwo Obrony Narodowej ����� (@MON_GOV_PL) 16 lutego 2019 – Jest duże zrozumienie, szczególnie jeżeli chodzi o Kongres USA – zapewnił. Zaznaczył, że rozmawia o tym projekcie zarówno z senatorami, jak i członkami Izby Reprezentantów, kongresmenami Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej. #wieszwiecejPolub nas

MON tworzy wojska obrony cyberprzestrzeni Płk Karol Molenda został pełnomocnikiem ds. wojsk obrony cyberprzestrzeni. Decyzję w tej sprawie szef MON Mariusz Błaszczak podpisał we wtorek.... zobacz więcej

– Wszyscy doskonale wiemy, skąd płynie zagrożenie – powiedział szef MON. Przypomniał wypowiedź prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Gruzji z 2008 r.: Prezydent mówił wówczas: „najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a później Polska”. I w 2014 r. nastąpił atak Rosji na Ukrainę – powiedział Błaszczak.



Dodał, że polska odpowiedź na te zagrożenia to szczyt NATO w 2016 r., ale też „nasze starania, by poprzez dwustronne relacje z USA zwiększyć obecność amerykańską w Polsce”. Powtórzył, że jest to „właściwa droga do zapewnienia bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO”.



Błaszczak podkreślił, że rozmawiał także o gazociągu Nord Stream 2. – Zgadzamy się wszyscy, że jest to rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, Ukrainy, ale (też) całej Europy. Podczas spotkania z senatorami (USA) zwróciłem uwagę, że pieniądze, które Rosja pozyskuje ze sprzedaży gazu, uzależniając Europę, wydaje przede wszystkim na zbrojenia. To paradoksalna sytuacja, kiedy za pieniądze partnerów z zachodu Europy Rosja się zbroi, a my musimy szukać odpowiedzi na zbrojenia rosyjskie, zacieśniając współpracę w ramach NATO – wskazał.





Rozpoczęta w piątek Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (MSC) odbywa się od 1963 roku. Spotkanie potrwa do niedzieli. Jest to największe tego typu wydarzenie na świecie. W 55. MSC bierze udział około 30 szefów państw i rządów oraz około 90 ministrów, w tym wiceprezydent USA Mike Pence, kanclerz RFN Angela Merkel i szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Najważniejsze tematy tegorocznego spotkania to stosunki transatlantyckie, narastające napięcie między Zachodem a Rosją oraz kryzysy na Bliskim Wschodzie.