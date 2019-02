Słynna kulomiotka przygotowuje swoją niepełnosprawną siostrę do paraolimpiady

Dwukrotna mistrzyni olimpijska w pchnięciu kulą Nowozelandka Valerie Adams marzy o tym, by w 2020 roku pojechać do Tokio z młodszą siostrą Lisą. Valerie, która spodziewa się drugiego dziecka, od roku jest trenerką niepełnosprawnej siostry, która także pcha kulę.

Młoda Lisa, cierpiąca na mózgowe porażenie dziecięce, przygotowuje się do startu na paraolimpiadzie w Tokio 2020. Po roku treningów ma znakomite wyniki – do rekordu świata w tej kategorii upośledzenia brakuje jej zaledwie 45 cm.



Valerie Adams, która otrzymała tytuł szlachecki Dame od królowej Elżbiety II, ma w planach po urodzeniu drugiego dziecka, co nastąpi w kwietniu, rozpoczęcie przygotowań do igrzysk w Tokio.



Zmagania w Japonii byłyby piątymi igrzyskami w karierze 34-letniej miotaczki (debiutowała w Atenach w 2004 r). Złota medalistka z Pekinu (2008) i Londynu (2012) oraz druga w olimpijskiej rywalizacji w Rio de Janeiro (2016) jest także czterokrotną mistrzynią świata (2007, 2009, 2011, 2013).

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jej pierwsze dziecko – córka Kimoana – w październiku skończyła rok. Po jej urodzeniu Adams wróciła do rywalizacji, m.in. zdobyła srebro w kwietniowych Igrzyskach Wspólnoty Narodów (Commonwealth Games) w Gold Coast i była trzecia w lipcowych zawodach Diamentowej Ligi w Rabacie.Jednym z jej licznego rodzeństwa jest 25-letni koszykarz ligi NBA Steven Adams, środkowy Oklahoma City Thunder.