Sto lat po zakończeniu powstania wielkopolskiego lista jego uczestników trafi do Internetu

Sto lat temu, 16 lutego 1919 roku, zakończyło się Powstanie Wielkopolskie – zwycięski zryw niepodległościowy Polaków, który doprowadził do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. Z tej okazji do Internetu ma trafić przygotowywana od kilku lat lista powstańców, obejmująca około 90 tysięcy nazwisk.

Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 roku, niedługo po zakończeniu I wojny światowej. Polacy, występując zbrojnie przeciwko państwu niemieckiemu, domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.



Iskrą zapalną była wizyta powracającego do Polski pianisty i działacza niepodległościowego Ignacego Paderewskiego. 25 grudnia przybył on do Gdańska na pokładzie brytyjskiego krążownika „Concord”. Następnego dnia przyjechał do Poznania, co wywołało wielką patriotyczną manifestację. Z wielkim entuzjazmem spotkało się przemówienie Paderewskiego z balkonu hotelu Bazar.



Dzień później swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy. Zrywali polskie i koalicyjne flagi i napadali na polskie instytucje. Doszło do zamieszek. Wywiązała się walka, którą następnie podjęły oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.

#wieszwiecej Polub nas

W pierwszym okresie walk powstańczych, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy to przejęto lotnisko Ławica. W polskie ręce wpadło kilkaset samolotów. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.Dowódcą powstania był generał Stanisław Taczak – do 15 stycznia 1919 roku, a po nim generał Józef Dowbor-Muśnicki.Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany pomiędzy Niemcami a państwami Ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła – z wyjątkiem skrawków – prawie cała Wielkopolska.

Jedyna taka lista



Lista uczestników powstania, która w 100. rocznicę zakończenia powstania ma trafić do Internetu, to projekt Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo i pierwsze tego typu zestawienie. Nad zebraniem i porządkowaniem danych od 2017 roku pracowało kilkudziesięciu wolontariuszy.



Poszczególne wpisy zawierają imię i nazwisko uczestnika powstania, stopień, status społeczny, ewentualne dane o dacie i miejscu urodzenia, informacje o jednostce, w której dana osoba służyła, datę zgonu i miejsce pochówku.



Lista zawiera nie tylko personalia osób walczących w powstaniu z bronią w ręku, ale też tych, którzy przyczynili się do zwycięstwa powstania: lekarzy, sanitariuszy, kucharek czy księży.