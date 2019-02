Eksperyment w liceum: pięć dni bez mediów społecznościowych

Pięć dni bez mediów społecznościowych – takie wyzwanie postawiło sobie niedawno 43 uczniów z miasta Pawia na północy Włoch. Do końca eksperymentu wytrwało pięcioro z nich.

Dziennik „Corriere della Sera” podał, że psychiatra i nauczycielka zaproponowali udział w próbie ponad pięciuset uczniom miejscowego liceum w Lombardii. Zdecydowało się na to 43 nastolatków. Na pięć dni musieli wyłączyć wszystkie portale społecznościowe i komunikatory na smartfonach.



Uczestnicy eksperymentu w rozmowie z gazetą przyznali, że w jego trakcie przeżyli trudne chwile, gdy uświadomili sobie na przykład, że nie mogą, jak mają w zwyczaju, wysłać do kolegów z klasy wiadomości z pytaniem, jak rozwiązać zadanie z matematyki.



Mogli natomiast dzwonić do kolegów, ale i to sprawiało im trudności, bo zwykle tego nie robią i porozumiewają się wyłącznie pisząc do siebie w sieci.



Jak wyznała, wielu jej rówieśników z niedowierzaniem reagowało na wiadomość o wyzwaniu, z jakim postanowiła się zmierzyć i pytało o jego sens.



„Dla nas media społecznościowe są niezbędne. A ja jestem cała i zdrowa po tym doświadczeniu" – podkreśliła żartobliwie włoska nastolatka.