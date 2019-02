Pierwsze, złe wrażenie [OPINIA]

Odkąd ogłoszono, że w Polsce odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca Iranu, można było zaobserwować dość ciekawe zjawisko. Trudno było, nie licząc oczywiście głosów oficjalnych, znaleźć kogoś, kto by się z niej cieszył. Różne były tylko powody obaw, jakie zgłaszali sceptycy.

Nie ma co wspominać o zagrożeniu dla naszej wielkiej przyjaźni z Iranem, o której, mówiąc szczerze, wcześniej nie miałem pojęcia. Kwestia innego spojrzenia na tematykę bliskowschodnią państw „starej” Unii i Ameryki, nie przesądza o niczym, inaczej patrzymy na bezpieczeństwo energetyczne czy militarne Europy, mamy prawo do własnego zdania i demonstrowania swojej podmiotowości. Teza, że firmować będziemy stanowisko innych ważnych graczy, nie mając samemu na nie zbyt dużego wpływu, już po konferencji wydaje się być godna przedyskutowania.



Plusem miało być przede wszystkim pokazanie, że wbrew ciągłemu powtarzaniu o izolacji Polski na arenie międzynarodowej, możemy być uczestnikiem gry z udziałem największych, jako ich partner i gospodarz rozmów o charakterze ogólnoświatowym, a więc zysk zarówno polityczny, jak prestiżowy. Zaś przy okazji potwierdzenia naszego partnerstwa wobec Stanów Zjednoczonych przybliżymy się do wzmocnienia gwarancji bezpieczeństwa, kupimy więcej broni a być może doczekamy się też mocniejszej obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.

Podczas samej konferencji pojawiło się kilka wypowiedzi i informacji, które uzasadniały ten optymizm. Nim jednak goście rozjechali się z Warszawy na cztery strony świata, nie zostało z niego zbyt wiele. Wszystko zaś za sprawą całej serii krzywdzących i obraźliwych słów, jakich doczekaliśmy się ze strony polityków i co najmniej jednej, w najlepszym razie nie znającej historii, korespondentki.

Seria niefortunnych wydarzeń rozpoczęła się od wystąpienia amerykańskiego sekretarza stany, Mike’a Pompeo, który w swoim wystąpieniu jako przykład wojennego bohatera, walczącego o wolność, wskazał Franciszka („Franka”) Blaichmana, żydowskiego partyzanta, który po wojnie pełnił funkcję p.o. kierownika Wydziału Więzień i Obozów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. Blaichmana, który przez IPN oskarżany jest o zbrodnie stalinowskie i mordowanie członków polskiego ruchu oporu i który we własnych wspomnieniach przedstawia Armię Krajową jako siłę antysemicką, zaś NSZ wręcz jako wykonawców niemieckich rozkazów. Nie jest więc symbolem bohaterstwa, a wręcz przeciwnie – skupia w sobie najbardziej ponure aspekty relacji polsko-żydowskich w obliczu sianego przez oba totalitaryzmy zniszczenia.



Przez całe lata podobne wpadki, najczęściej sprowadzające się do przypisywania nam cudzej odpowiedzialności, tłumaczyliśmy niewiedzą. Dziś jednak mamy rządzących, rozumiejących znaczenie polityki historycznej, mamy (mocno okaleczoną) ustawę o IPN, mamy Polską Fundację Narodową, a więc narzędzia, które powinny zapobiegać recydywie takich zdarzeń. Z drugiej strony mamy jednak zwolenników określenia „polskie obozy koncentracyjne” jako uściślenia geograficznej lokalizacji, mamy placówki, zajmujące się raczej prowadzeniem antyrządowej polityki, niż dbałością o historię (ECS, Muzeum Polin). Mamy wreszcie tajemniczą niemoc instytucji, które są kontrolowane przez „dobą zmianę” w takich, wydawałoby się oczywistych sprawach, jak wprowadzenie do kanonu lektur szkolnych „Raportu Witolda”, o który latami walczy inicjatywa „Przypomnijmy o Rotmistrzu”.

Samo muzeum w Auschwitz nie funkcjonuje w sposób tak upolityczniony, jak dwie wymienione wcześniej placówki, jej pracownikom zdarza się prostować, również w internecie, również w ostatnich dniach, krzywdzące kłamstwa na polski temat, jednak w ostatnich latach pojawiło się wiele bardzo konkretnych zarzutów zbyt słabego eksponowania polskiego wymiaru tragedii i ruchu oporu w Oświęcimiu i idącego za tym lekceważącego podejścia do krewnych i pamięci polskich ofiar.



Na warszawskie ulice wracają komunistyczni patroni. Miasto twierdzi, że przywraca tym samym praworządność, choć samo nie miało przez 30 lat odwagi i determinacji, by zająć się sprawą porządnie. Wojewoda, który przyczynił się do tego stanu rzeczy, nie przeprowadzając koniecznej i uzasadnionej zmiany w sposób niemożliwy do podważenia pod względem prawnym, nie ma sobie niczego do zarzucenia. Gdy 18 lat temu Polskę odwiedzał prezydent Bush, ktoś podpowiedział mu, by ocieplił swój wizerunek w Polsce, wplatając w swoje wystąpienie fragment tekstu piosenki Golec uOrkiestry, „Ściernisko”. Dziś, w czasie uważanych za tak dobre relacji, wysoki przedstawiciel administracji USA chce osiągnąć podobny efekt przywołaniem postaci Franciszka Blaichmana? Wraca też wątek restytucji mienia, który teoretycznie dawno już został załatwiony. Coś jest chyba nie tak.

Korespondentka amerykańskiej stacji MSNBC Andrea Mitchell, nadając relację z Warszawy mówi przy okazji tego samego wydarzenia, że powstanie w getcie wymierzone były we władze nazistowskie i polskie. Budzi to bardzo mocne reakcje, również ze strony niektórych środowisk żydowskich. Pojawia się nad wyraz dyplomatyczna reakcja ambasady, wreszcie – coś w rodzaju przeprosin, z których nic jednak nie wynika. Stwierdzenie, że w „przerażające czyny” nie był zaangażowany rząd Polski nie jest równe sprostowaniu, że bohaterowie z warszawskiego getta nie walczyli przeciwko jakiejś formie polskiego, równorzędnego z niemieckim, ucisku.



Jednak największe emocje i potencjalne polityczne następstwa mogą mieć słowa premiera Izraela, Beniamina Netanjahu. Premier, pytany o ustawę o IPN, powiedzieć miał „Polacy kolaborowali z nazistami i nie znam nikogo, kto kiedykolwiek był sądzony za powiedzenie tego”. Bardzo szybko w przestrzeni publicznej pojawiły się dwie interpretacje tych słów, które możemy określić jako dla nas negatywną i pozornie neutralną.

Według pierwszej, Netanjahu, nie pierwszy zresztą raz, wpisał się w oskarżenia wobec Polaków. To interpretacja chociażby „Jerusalem Post”, której zresztą tytuł ten broni nawet po dementi ambasady swojego kraju w Polsce. Taka wymowa słów polityka może relacje polsko-izraelskie wręcz zdemolować, a pierwszym sygnałem, że nie będzie lekko, była sugestia odwołania szczytu V4 w Tel Awiwie. Strona izraelska oficjalnie potwierdziła drugą interpretację, być może w reakcji na oburzenie strony polskiej. Redakcja jednak upiera się, że nie doszło do żadnej manipulacji, zaś dziennikarze mnożą oskarżenia pod naszym adresem.



Jeśli wyborcy uznają, że obecny rząd razem z prezydentem w polityce zagranicznej (oraz stanowiącej jej ważny, co PiS wiedzieć powinien najlepiej, element, polityce historycznej) nie różni się wyraźnie od poprzedników, zaszkodzi mu to bardziej, niż jakiekolwiek taśmy. Tymczasem po reakcjach internautów i części publicystów sprzyjających PiS na szczyt, widać, że rządzący mają z tym kłopot. Co najmniej od czasu zawirowań wokół ustawy o IPN, których nie udało się skutecznie wytłumaczyć wyborcom. Wspólne deklaracje premierów Polski i Izraela czy ogłoszenia w izraelskiej prasie wydawały się krokiem w dobrym kierunku. Skoro jednak kilka miesięcy później gra krytyką Polaków wciąż okazuje się być atutem w izraelskiej wyborczej rozgrywce – a tak tłumaczy się najczęściej zarówno wypowiedź premiera Netanjahu, jak jej medialną reinterpretację – pojawia się pytanie, czy cokolwiek zostało z tamtego ocieplenia klimatu?

Wszystkie te wydarzenia zdominowały dyskusje na temat niewątpliwie ważnego wydarzenia. A że sprawy dotyczą kwestii wrażliwych, więcej w komentarzach uzasadnionych emocji, niż analiz. Zwłaszcza, że na takie pora przyjdzie dopiero za jakiś czas. Być może długofalowo szczyt będzie miał dla nas faktycznie pozytywne konsekwencje. Na razie jednak pozostawił po sobie głównie niesmak i poważnie naruszył społeczny wizerunek naszych partnerów w grupach, tradycyjnie najbardziej życzliwie nastawionych do współpracy polsko-amerykańskiej. Szkoda, że wszystko to dzieje się w czasie, gdy żegnamy i wspominamy Jana Olszewskiego, polityka, który jako pierwszy tak zdecydowanie skierował polską politykę zagraniczną i obronną w kierunku transatlantyckim.