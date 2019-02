Dochodzenie ws. próby otrucia biznesmena. Brytyjskie służby specjalne w Bułgarii

Przedstawiciele brytyjskich służb specjalnych przybyli do Bułgarii, by pomagać w dochodzeniu w sprawie próby otrucia biznesmena z branży zbrojeniowej Emiliana Gebrewa w 2015 r. – poinformował w piątek szef bułgarskiego MSW Mładen Marinow.

Minister nie podał szczegółów, lecz przybycie Brytyjczyków nastąpiło dwa dni po tym, gdy bułgarskie władze publicznie poinformowały o próbie otrucia biznesmena.



W 2015 r. nie mówiło się o tej sprawie, dochodzenie umorzono względnie szybko, a do wiadomości publicznej informacja przedostała się po telewizyjnym wywiadzie Gebrewa pół roku temu. Wywiad zbiegł się ze wznowieniem dochodzenia w październiku 2018 r.



Gebrew dopatrzył się podobieństwa między próbą zamachu na niego a próbą otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala w Salisbury w marcu 2018 r. W sprawie podobieństw obu incydentów dochodzenie prowadzi brytyjski portal śledczy Bellingcat.

Czym miał zostać otruty Gebrew?



W czwartek Bellingcat podał, że zidentyfikował trzeciego domniemanego uczestnika w zamachu na Skripala – funkcjonariusza rosyjskiego wywiadu wojskowego Denisa Siergiejewa. Siergiejew trzykrotnie przebywał w Bułgarii w 2015 r., kiedy doszło do próby otrucia Gebrewa.



– Brytyjska ekipa przybyła do Bułgarii w czwartek, lecz my byliśmy w kontakcie z nimi od czasu, kiedy Gebrew poinformował o próbie otrucia – poinformował Marinow.



Bułgaria spodziewa się od Brytyjczyków odpowiedzi, czy środek wykorzystany w zamachu na Gebrewa to Nowiczok – trucizna, której według władz brytyjskich użyto w zamachu na Skripala i jego córkę – pisze bułgarski portal Mediapool.



Z dotychczasowych badań bułgarskich, a także badania próbek wysłanych do fińskiego laboratorium Verefin wynika, że użyto pestycydu. Prokurator generalny Sotir Cacarow mówił, że przy próbie otrucia Gebrewa chodziło o pestycydy, lecz nie o „substancje znajdujące się na liście Konwencji o zakazie broni chemicznej”.