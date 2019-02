Trzy lata temu dołączyła do ISIS. Teraz chce wrócić do Wlk. Brytanii

Brytyjka, która w 2015 roku dołączyła do ISIS teraz chce wrócić do kraju. Szamima Begum była jedną z trzech uczennic, które wyjechały z Londynu by przyłączyć się do struktur tak zwanego Państwa Islamskiego, po czterech latach mówi, że nie żałuje tego co zrobiła, ale chce wrócić do Wielkiej Brytanii.

Minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii już zapowiedział, że jeśli dziewiętnastolatka wróci do domu może dostać zarzuty, dodatkowo podkreślił, że każdy kto utrzymywał kontakty z organizacją terrorystyczną nie ma powrotu do rodzinnego kraju. Obecnie Shamima przebywa w obozie dla uchodźców w Syrii.



W wywiadzie dla „Timesa” wyznała, że jest w 9. miesiącu ciąży i ze względu na dziecko zrobi wszystko, by wrócić do ojczyzny.



Gdy opuściła Wielką Brytanię, miała 15 lat. Kilka dni po przybyciu do syryjskiego miasta Ragga, wyszła za mąż za holenderskiego bojownika ISIS.



Dwa tygodnie temu mężczyzna został złapany przez Syryjskie Siły Demokratyczne i prawdopodobnie przebywa w niewoli.



W wywiadzie kobieta mówi, że jej życie w Syrii było normalne. Choć dodaje, że widziała ścięte głowy ofiar, ale nie zrobiło to na niej wrażenia.

