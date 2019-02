Cztery ofiary śmiertelne pożaru w Szklarskiej Porębie. Spłonął 100-letni budynek

Cztery osoby zginęły w pożarze nieczynnego od lat pensjonatu w Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku. Ofiarami są prawdopodobnie osoby bezdomne.

Pożar domu seniora. Ewakuowano 15 osób 15 osób ewakuowano domu seniora w Gorzkowie w gminie Kazimierza Wielka (woj. świętokrzyskie); wybuchł w nim pożar. Jedna osoba została ranna. zobacz więcej

Do pożaru doszło przy ulicy Górnej w Szklarskiej Porębie. W ogniu stanął zabytkowy budynek, w którym mieścił się dawniej dom wypoczynkowy „Polon”.



Strażacy od początku poszukiwali trzech, prawdopodobnie bezdomnych osób, które zamieszkiwały opuszczony budynek.



Strażakom udało się przeszukać większość obiektu, ale przez dłuższy czas nie byli w stanie dostać się na poddasze, na którym panowała zbyt wysoka temperatura. Drewniana konstrukcja obiektu powodowała szybkie rozprzestrzenianie się ognia.



Z kolei zewnętrzną akcję ratowniczą utrudniał śnieg sięgający nawet dwóch metrów, zalegający także na dachu. Dogaszanie ognia trwało do późnych godzin wieczornych.



– Na górnej kondygnacji tego budynku strażacy znaleźli ciała czterech osób – powiedział rzecznik Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze mł. kpt. Krzysztof Zakrzewski.



Rzecznik poinformował, że od budynku były odłączone wszystkie media. Można podejrzewać, że przyczyną pożaru było zaprószenie ognia, ale to ustali policja i prokuratura – powiedział.





