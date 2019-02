Strzelanina w pobliżu Chicago. Zginęło sześć osób

Sześć osób, w tym sprawca, zginęło podczas strzelaniny w miejscowości Aurora na przedmieściach Chicago. Do zdarzenia doszło na terenie fabryki, po broń sięgnął jeden z pracowników. Sprawca przez kilkadziesiąt minut był nieuchwytny dla funkcjonariuszy policji.

45-letni czarnoskóry Gary Martin w porze lunchu wyciągnął broń i zaczął strzelać do pracowników, którzy byli w pobliżu.



Gdy na miejscu pojawili się pierwsi policjanci, napastnik obrał ich za cel. Postrzelił pięciu z nich. Ranne zostały także inne osoby.



Mężczyzna został zastrzelony podczas wymiany ognia, gdy na miejsce docierały kolejne patrole. W akcji brali udział między innymi antyterroryści z grupy SWAT.



Do Aurory przyjechał nowy gubernator stanu Illinois – J.B. Pritzker. Złożył kondolencje rodzinom poszkodowanych i dziękował służbom za szybką reakcję. – Ruszyliście na ratunek nie zważając na niebezpieczeństwo i czyniąc to, ocaliliście niezliczoną liczbę żyć – mówił J.B. Pritzker.



O strzelaninie i policyjnej akcji pod Chicago na bieżąco był informowany prezydent Donald Trump.

