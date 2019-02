Strzelanina w pobliżu Chicago. Jedna osoba zginęła, wielu rannych

Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku strzelaniny w mieście Aurora, ok. 70 km na zachód od Chicago w USA. Wielu cywilów zostało rannych, w tym czterech policjantów. Ich stan jest stabilny – poinformował rzecznik władz miejskich. Sprawca uzbrojony w pistolet przez kilkadziesiąt minut był nieuchwytny dla funkcjonariuszy policji, w końcu jednak został obezwładniony.

Do zdarzenia doszło na przedmieściach Aurory w obiekcie należącym do wytwórni elementów hydraulicznych. Sprawcą miał być jeden z pracowników fabryki. Jak poinformował lokalne media jeden z jego współpracowników, niebezpieczny mężczyzna był uzbrojony w pistolet z celownikiem laserowym.



W obiekcie, w momencie gdy doszło do strzelaniny, znajdowało się około trzydziestu osób. Sprawca przez kilkadziesiąt minut był nieuchwytny dla policji. Władze miasta wezwały mieszkańców, by pozostali w ukryciu.



Około godz. 15 czasu lokalnego (22 czasu polskiego) poinformowano, że sprawcę ujęto.



Na miejsce zdarzenia przyjechały dziesiątki radiowozów i wozów straży pożarnej.

#wieszwiecej Polub nas