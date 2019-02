Błaszczak: w sprawie amerykańskich baz jesteśmy na 35 km maratonu

- Zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce będzie miało znaczenie dla całej wschodniej flanki NATO. Jeśli będzie trzeba, Pentagon dostanie więcej czasu na przedstawienie Kongresowi opinii w tej sprawie - podkreślił minister Mariusz Błaszczak po spotkaniu z pełniącym obowiązki sekretarza obrony USA Patrickiem Shanahanem.

Minister obrony narodowej uczestniczy 15 i 16 lutego br. w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.



- Odbyłem owocne spotkanie dziś w Monachium z pełniącym obowiązki sekretarza obrony USA nt. wzmocnienia obecności wojsk USA w Polsce. Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Jesteśmy jak maratończyk, który wbiega na 35. km trasy. Już wiemy, że osiągniemy dobry czas i ukończymy bieg z sukcesem, ale przed nami wciąż dużo wysiłku - napisał po spotkaniu na Twitterze Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, w Monachium.



Szef MON zaznaczył, że wspólnie ze stroną amerykańską koncentrujemy uwagę na zrealizowaniu dobrego projektu i osiągnięciu wspólnego sukcesu. Minister zaznaczył, że osiągniecie porozumienia będzie sukcesem Polski i zapewnieniem bezpieczeństwa flanki wschodniej.

Jak powiedział minister, takie stanowisko podziela również minister obrony Estonii Juri Luik, z którym szef MON także rozmawiał w Monachium o bezpieczeństwie w regionie wschodniej Europy.Szef MON przypomniał, że Pentagon ma do marca przedstawić amerykańskiemu Kongresowi ocenę zasadności zwiększenia liczby żołnierzy w Polsce i powiedział:- Dzisiaj po rozmowie z Patrickiem Shanahanem dowiedziałem się, że to są daty orientacyjne. Jeżeli trzeba będzie więcej czasu na przygotowanie dobrego projektu, to ten czas zostanie znaleziony - zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.