Traktem Królewskim do Matki Bożej Łaskawej. Rozpoczęło się czuwanie przy trumnie Jana Olszewskiego

Trumna z ciałem b. premiera Jana Olszewskiego stanęła w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na warszawskim Starym Mieście, gdzie odbędą się nocne czuwanie i modlitwy. Byłego premiera odprowadził z Kancelarii Premiera Rady Ministrów kondukt z honorami wojskowymi. Kroczyli w nim przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

Podczas wyniesienia trumny z budynku KPRM obecni byli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier Beata Szydło oraz rodzina zmarłego.



Orszak zmierza w stronę Starówki Traktem Królewskim: Alejami Ujazdowskimi, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem.



Trumna z ciałem Jana Olszewskiego pozostanie w sanktuarium do soboty, do godz. 10.40 - gdy nastąpi jej wyprowadzenie i przejście do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Tam o godz. 11 zostanie odprawiona msza żałobna.

źródło: TVP Info, PAP

Między godz. 13 a 13.30 kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie premiera Olszewskiego pożegnają żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy oraz działacze antykomunistycznej opozycji.