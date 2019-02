Ostatnia droga Jana Olszewskiego. Spocznie na warszawskich Powązkach [TRANSMISJA]

W warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela koncelebrowana była w sobotę Msza św. pogrzebowa premiera Jana Olszewskiego. W uroczystościach wzięły udział najwyższe władze państwowe z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, marszałkami Sejmu i Senatu, ministrami i parlamentarzystami.

W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej od soboty wieczorem odbywało się czuwanie przy trumnie Jana Olszewskiego. Po godz. 13 zakończyła się msza pogrzebowa w archikatedrze. Przewodniczył jej biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha, prywatnie siostrzeniec śp. premiera.







W eucharystii wzięli udział przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą.



„W osobie i życiu śp. Jana Olszewskiego – jak w soczewce – skupiło się wszystko to, co polskie, wszystko to, co patriotyczne i demokratyczne” – napisał w liście kondolencyjnym odczytanym podczas mszy żałobnej przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.



Podkreślił w nim również, że w osobie byłego premiera Jana Olszewskiego skupiało się również to wszystko, co „budowało silną i niepodległą Rzeczpospolitą, wszystko to, dzięki czemu naszej ojczyźnie udawało się wielokrotnie i skutecznie przeciwstawiać przygniatającej tyranii zła i powstawać z upadku”.

W ocenie przewodniczącego KEP, gdy dziś, „wielu odnosząc się z pogardą do innych sięga po wszelkie sposoby, aby zabić w sobie resztki honoru i godności, a ojczyznę położyć w zastaw własnych interesów i nieuporządkowanych prywatnych ambicji, śp. Jan Olszewski jawi się jako prawdziwy symbol, człowiek wiary i solidarności, mąż stanu i polski patriota, człowiek odwagi, prawdy i uczciwości”.„Odszedł do Pana wielki człowiek, powszechnie uznawany mecenas, kompetentny i propaństwowy polityk, a ostatnio słuchany komentator życia społecznego i politycznego” – napisał metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w liście kondolencyjnym odczytanym podczas mszy.

„Był człowiekiem wiary i Kościoła. Człowiekiem jasnych i konsekwentnych przekonań i poglądów” – podkreślił metropolita warszawski.







„Jan Olszewski już teraz modli się wespół ze św. Janem Pawłem II”





„Jestem głęboko przekonany, że Jan Olszewski już teraz modli się by Matka Najświętsza pukała do serc Polek i Polaków, by wyrzekli się złych postaw; nigdy nie można nawet pomyśleć o tym, aby Polska walczyła z Polską” – powiedział w homilii bp Antoni Dydycz.







Duchowny mówił o rodzinnych korzeniach Jana Olszewskiego, jego dzieciństwie i młodości, wojennych losach i późniejszej działalności, aż do ostatnich lat życia. Wskazał, że w roku 1995 Jan Olszewski założył Ruch Odbudowy Polski.







„Będzie kandydował na prezydenta Rzeczypospolitej po pierwszym pięcioleciu Aleksandra Kwaśniewskiego, jednakże tuż przed wyborami zrezygnował. Przy prezydencie Lechu Kaczyńskim pełni funkcję doradcy, a 3 maja 2009 r. zostanie odznaczony Orderem Orła Białego” – wyliczał bp Dydycz.







Jak stwierdził - „jest głęboko przekonany, że zmarły już teraz modli się wespół ze św. Janem Pawłem II, z bł. ks. Jerzym Popiełuszko, upraszczając Matkę Najświętszą, aby pukała do serc Polek i Polaków, iżby wyrzekli się takich postaw, a zwłaszcza gorszych jeszcze praktyk”. Między godz. 13 a 14:00 kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie b. premiera pożegnają żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy oraz działacze antykomunistycznej opozycji.







Były premier spocznie na Powązkach



źródło: TVP Info, PAP, IAR

Ciało zmarłego Jana Olszewskiego zostanie przewiezione na lawecie wojskowej w asyście szwadronu reprezentacyjnego i policji, kondukt przejdzie na cmentarz wojskowy na Powązkach.Jan Olszewski zmarł w ub. czwartek w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.