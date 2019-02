„Wyglądały jak niezależne opiniotwórcze profile”. Facebook usunął konta

Facebook poinformował, że usunął około 200 kont, które miały służyć oddziaływaniu na nastroje społeczne w Mołdawii przed zaplanowanymi na 24 lutego wyborami parlamentarnymi w tym kraju.

Usunięto 168 kont, osiem profili na Instagramie i 28 stron. Jedną z nich stron obserwowało ponad 54 tys. internautów. Według Facebooka usunięte konta miały wyglądać jak niezależne opiniotwórcze profile.



Nathaniel Gleicher, szef polityki cyberbezpieczeństwa koncernu poinformował, że niektóre z kont mogły być powiązane z osobami zbliżonymi do rządu.



Władze w Kiszyniowie twierdzą, że nic nie wiedzą na ten temat – pisze Reuters. Rząd podkreślił, że z zadowoleniem przyjmuje wszelkie inicjatywy mające zwalczać fake newsy.



Facebook podał, że na profilach zamieszczano przede wszystkim informacje o lokalnych wydarzeniach, wrażliwych kwestiach politycznych, takich jak zjednoczenie z Rumunią czy język nauczania.ؘ – Udostępniano też zmanipulowane fotografie, prowadzącą do podziałów narrację i satyrę – dodał Gleicher. Dodał, że konta były administrowane w Mołdawii.



– Słabości obnażone w Mołdawii (...) to ostrzeżenie przed zbliżającymi się wyborami w sąsiedniej Ukrainie i ostrzeżenie dla władz unijnych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – komentuje agencja Reutera.

„Ciągle pracujemy nad wykrywaniem i powstrzymywaniem tego rodzaju działań, ponieważ nie chcemy, by nasze usługi były wykorzystywane do manipulowania ludźmi” – wskazał Facebook.



W ostatnich miesiącach koncern podejmował podobne działania w Indonezji, Iranie i Rosji – przypomina BBC.



24 lutego w Mołdawii odbędą się pierwsze wybory parlamentarne przeprowadzone według mieszanej ordynacji: 50 posłów zostanie wybranych z list partyjnych, a 51 mandatów trafi do zwycięzców z jednomandatowych okręgów wyborczych.



Obecnie najwięcej swoich reprezentantów (25) w mołdawskim parlamencie ma opowiadająca się za bliższymi stosunkami z Moskwą Partia Socjalistów Republiki Mołdawii, z której wywodzi się prezydent Igor Dodon. Wybór Dodona nastąpił po głębokim kryzysie politycznym w 2015 roku, kiedy wybuchła afera korupcyjna związana z wyprowadzeniem z mołdawskich banków ponad miliarda dolarów –około 12-15 proc. PKB kraju.



Na czele rządu stoi Pavel Filip z Demokratycznej Partii Moławii (PDM), związanej z oligarchą Vladem Plahotniukiem.



Sondaże przedwyborcze wskazują, że żadnej z partii nie uda się zdobyć większości w parlamencie.