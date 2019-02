Tłumy Polaków czekały przed KPRM, żeby oddać hołd premierowi Olszewskiemu

Przeciętnie trzy godziny trzeba było czekać na możliwość złożenia wpisu w księdze kondolencyjnej pamięci Jana Olszewskiego, wyłożonej w KPRM. W gmachu wystawiono trumnę z ciałem byłego szefa rządu.

Trumna była wystawiona w hallu KPRM od godz. 10 do 19. Rotacyjnie honorową wartę przy niej pełnili obecni i byli posłowie, ministrowie, a także harcerze. Hołd zmarłemu oddali m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kolejka przed siedzibą KPRM, ludzie w zadumie czekają na możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej w hołdzie śp.Janowi Olszewskiemu. pic.twitter.com/Jz6XWqS8Yt — artur szałabawka (@arturszalabawka) 15 lutego 2019

Kolejka osób chcących oddać hołd ś.p. Janowi Olszewskiemu pic.twitter.com/kAWzeQXtG8 — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) 15 lutego 2019

Długa kolejka pod KPRM, każdy chce pożegnać Pana Premiera Jana Olszewskiego. pic.twitter.com/zfM0snokFC — Pan Sławomir Antczak (@slow_ant) 15 lutego 2019

Już od 9 lutego można było składać wpisy w księdze kondolencyjnej wyłożonej w KPRM. Ostatniego dnia, 15 lutego, od wczesnych godzin porannych przed gmachem ustawiała się licząca 80 do 100 osób kolejka.„Odszedłeś od nas w chwili, gdy walka o Polskę trwa. Twoja troska o Ojczyznę i mądre rady byłyby teraz bezcenne” – głosi jeden z wpisów w księdze kondolencyjnej.„Dziękujemy za twardy, nieugięty kręgosłup, bezkompromisowość, bezinteresowną pomoc. Za postawę, gdzie Bóg, Honor, Ojczyzna była dla Pana niekwestionowaną wartością. I za słynne słowa, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci, wypowiedziane w Sejmie w dniu 4.06.1992 r.” - napisał ktoś inny.W kolejnym wpisie podkreślono, że Jan Olszewski był szlachetnym, prawym i wrażliwym człowiekiem, „dlatego doświadczył niechęci, nawet wrogości”.

„Jest Pan i będzie w historii Polski niepowtarzalnym Gigantem ducha i umysłu. Wzorem wielkiej odwagi i szlachetności, uczciwości i miłości do Ojczyzny” – czytamy w innym wpisie.

Długa kolejka oczekujących przed KPRM na to aby pożegnać premiera Jana Olszewskiego pic.twitter.com/VLNXKsslYw — Zbigniew Girzyński (@girzynski) 15 lutego 2019

Starsza pani, czekająca w kolejce, wyznała, że należała do Ruchu Odbudowy Polski i tam poznała b. premiera. – Pierwsze spotkania organizowane były w Ursusie. Tam tworzyła się grupa i przyjeżdżał Jan Olszewski. Później byłam kilka razy na dyżurze w jego gabinecie. Wspaniały człowiek, bardzo szarmancki – opowiadała.– To był pierwszy prawdziwy premier Rzeczpospolitej, do wszystkich kolejnych mam zastrzeżenia, natomiast Jan Olszewski chciał przywrócić całej Polsce i narodowi godność. Dlatego należy mu się szacunek, honor i cześć – powiedziała inna z osób oczekujących przed KPRM.– Pomijając, że był oczywiście prawym człowiekiem, który pomagał bezinteresownie tysiącom Polaków jako opozycjonista i prawnik. Taki człowiek zawsze będzie dla mnie wzorcem i ideałem, dlatego przyszłam go pożegnać – dodała.– Premier Olszewski jest twórcą naszej niepodległości. To dzięki niemu wojska rosyjskie wyjechały z Polski, a my staliśmy się naprawdę niepodległym państwem. Cieszę się, że mamy możliwość go pożegnać w taki sposób i z taką oprawą, jaka mu się należy – ocenił inny spośród czekających.