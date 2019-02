„Wychodzisz na ulice, aby popatrzeć ludziom w oczy”. Słowa nad trumną Jana Olszewskiego

– Panie premierze, kochany Wujku, oto wychodzisz na ulice tego miasta, aby popatrzeć ludziom w oczy – tymi słowami biskup Michał Janocha, chrześniak zmarłego byłego premiera Jana Olszewskiego, zakończył homilię podczas mszy św. żałobnej w intencji swojego wuja. Nawiązał w ten sposób do słynnego przemówienia, w którym Jan Olszewski tuż przed odwołaniem jego rządu w czasie tzw. „nocnej zmiany” w czerwcu 1992 r. wyrażał nadzieję, „że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy”, będzie mógł „wyjść na ulice tego miasta i popatrzeć ludziom w oczy”.

– Są tacy, którzy o Ewangelii mówią, ale nią nie żyją. Są tacy, którzy o Ewangelii nie mówią, ale nią żyją. Premier Jan Olszewski należał do tych drugich – mówił podczas homilii ks. bp Michał Janocha.



– Są tacy, którym urzędy dodają znaczenia. Są tacy, którzy urzędom dodają znaczenia. Premier Jan Olszewski należał do tych drugich – ocenił w kazaniu biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.



Nawiązując do faktu, że Jan Olszewski w swoim życiu nie napisał żadnej książki, nie licząc broszury wydanej jeszcze w czasach PRL w podziemnej oficynie, hierarcha powiedział, że „Jan Olszewski pozostawił po sobie księgę napisaną życiem”.

Pod koniec homilii wygłoszonej w kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie zacytował fragment przemówienia premiera Olszewskiego z nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r.:– Panie premierze, kochany Wujku, oto wychodzisz na ulice tego miasta, aby popatrzeć ludziom w oczy. Wychodzisz na Plac Trzech Krzyży, a potem Nowy Świat… – dodał drżącym głosem kapłan i tymi słowami zakończył homilię.

We mszy uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicepremier Beata Szydło, członkowie rządu oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.



Po liturgii trumna z ciałem byłego premiera zostanie przeniesiona w kondukcie z KPRM, gdzie Jana Olszewskiego mogli pożegnać mieszkańcy stolicy, do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście.



Główne uroczystości pogrzebowe premiera Olszewskiego zaplanowano na sobotę, 16 lutego. O godz. 11 odbędzie się msza żałobna w archikatedrze św. Jana Chrzciciela; między godz. 13 a 13.30 kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie premiera Olszewskiego pożegnają żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy oraz działacze antykomunistycznej opozycji.



Następnie na lawecie wojskowej w asyście policyjnej i szwadronu reprezentacyjnego, kondukt przemieści się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie zakończą się uroczystości.



Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.