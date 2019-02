„Premier Netanjahu mówił o Polakach, nie o polskim narodzie ani państwie”

„Podczas rozmowy z dziennikarzami premier Beniamin Netaniahu mówił o Polakach, nie o polskim narodzie ani państwie; jego wypowiedź została błędnie zrozumiana i zacytowana w prasie” - oświadczyła w piątek po południu kancelaria szefa izraelskiego rządu.

„Jerusalem Post” podał w czwartek wieczorem, że podczas pobytu w Warszawie premier Netanjahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami.



„Podczas rozmowy z dziennikarzami premier Netanjahu mówił o Polakach, nie polskim narodzie ani państwie. Jego wypowiedź została błędnie zrozumiana i zacytowana w prasie. W skutek interwencji później zostało opublikowane sprostowanie” – brzmi treść oświadczenia Kancelarii Premiera Izraela, które późnym popołudniem w piątek zostało zamieszczone w języku angielskim na stronie internetowej Kancelarii oraz na Twitterze izraelskiego MSZ.



Stanowisko to zostało następnie udostępnione przez ambasadę Izraela w Warszawie oraz szefową placówki Annę Azari. – Mam nadzieję, że to wyjaśnia wszelkie nieporozumienia – skomentowała słowa oświadczenia Azari. Ambasador przed południem została wezwana do polskiego MSZ w związku z artykułem izraelskiej gazety, dotyczącym wypowiedzi premiera Netanjahu.

Jak poinformował wiceszef resortu Szymon Szynkowski vel Sęk, podczas spotkania z Azari ministerstwo wyraziło oczekiwanie, że strona izraelska jednoznacznie odniesie się do tego, co miał na myśli premier Benjamin Netaniahu, uznając wcześniejsze wyjaśnienia w tej sprawie za nieczytelne.



Premier Izraela przebywał z wizytą w Polsce w związku z konferencją dotyczącą Bliskiego Wschodu. Uczestniczył m.in. w spotkaniu z dziennikarzami w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Relację ze spotkania zamieściły izraelskie media.



Dziennik „Jerusalem Post” napisał, że premier w odpowiedzi na pytanie o ustawę o IPN stwierdził, że Polacy pomagali Niemcom zabijać Żydów podczas Holokaustu. W swojej informacji dziennik nie przytoczył słów Netanjahu, stwierdził jedynie, że premier użył takiego zwrotu podczas spotkania. Nie przytoczył również pytania dziennikarza gazety „Haaretz”, na które Netanjahu miał odpowiedzieć. Polskie media w większości odniosły się do informacji „Jerusalem Post”.



Te doniesienia wzbudziły reakcję strony polskiej.

