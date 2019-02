Premier o Janie Olszewskim: Wśród osób, którym dopomógł, był także mój ojciec

– Jan Olszewski jako szef rządu był wierny tradycyjnej powinności polskiego polityka; choć odszedł, jego słowa i czyny są wśród nas, z nich wybudował najtrwalszy pomnik, dlatego jesteśmy mu winni wdzięczną pamięć i najwyższy szacunek – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– 7 lutego 2019 r. odszedł od nas Jan Olszewski, człowiek odważny, patriota, wybitny polityk. Jeden z ojców nowoczesnej polskiej niepodległości po 1989 r. – mówi Morawiecki na filmie zamieszczonym na twitterowym koncie KPRM.



Jak dodał, Olszewski całym życiem dał świadectwo męstwa, najpierw w czasie okupacji, gdy służył w Szarych Szeregach, jako uczestnik Powstania Warszawskiego a następnie jako działacz opozycji antykomunistycznej, gdy wielokrotnie stawał w obronie represjonowanych. – Jako adwokat bronił ludzi przed opresyjną i niesprawiedliwą machiną komunistycznego ustroju. Wspierał maltretowanych robotników, pomagał represjonowanym opozycjonistom – powiedział premier.



– Wśród osób, którym dopomógł, był także mój ojciec Kornel Morawiecki – wskazał szef rządu.



Morawiecki podkreślił też, że Jan Olszewski zajmuje zaszczytne miejsce w panteonie „Solidarności”. – W 1991 r. został premierem pierwszego rządu wyłonionego w pełni wolnych wyborach do parlamentu. Nigdy nie wyrzekł się swoich ideałów, budował wolną i solidarną Polskę, w trudnym, przełomowym czasie na fundamencie prawdy i sprawiedliwości. Zapłacił wysoką cenę za próbę dokonania rzeczywistej dekomunizacji i lustracji, potrzebnych do oczyszczenia życia publicznego w postkomunistycznej Polsce – powiedział premier.





🎥Premier @MorawieckiM: Premier Olszewski pokazał, że polityka wymaga wrażliwości. Jako szef rządu wierny był tradycyjnej powinności polskiego polityka, służbie narodowi, obywatelom i niepodległości państwa polskiego.



Jan Olszewski 1930-2019 pic.twitter.com/P4WkhEIsbM — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 15 lutego 2019

„Pokazał, iż polityka wymaga wrażliwości”



Morawiecki stwierdził też, że Jan Olszewski pokazał, iż polityka wymaga wrażliwości. – Tylko tak można zbudować wspólnotę, której częścią może poczuć się każdy obywatel. Jako szef rządu, wierny był tradycyjnej powinności polskiego polityka: służbie narodowi, obywatelom i niepodległości państwa polskiego – wyliczał.



Szef rządu podkreślił ponadto, że „odwaga i wrażliwość Jana Olszewskiego poprowadziła nas ku przyszłości”. – To rząd Jana Olszewskiego, wspierany m.in. przez Porozumienie Centrum, środowisko polityczne Jarosława Kaczyńskiego oraz śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, skierował Polskę na tory, które doprowadziły nasz kraj do NATO i Unii Europejskiej. Premier Olszewski wiedział, że tylko dzięki mocnemu zakotwiczeniu w strukturach świata zachodniego, Polska będzie mogła w pełni realizować suwerenność. Kolejne ekipy rządzące podtrzymały ten kierunek, który do dziś jest podstawą polskiej racji stanu – mówił.



– Choć Jan Olszewski odszedł, jego słowa i czyny są wśród nas. To z nich wybudował najtrwalszy pomnik. Dlatego jesteśmy mu winni wdzięczną pamięć i najwyższy szacunek – podsumował Morawiecki.





Żałoba narodowa po śmierci Jan Olszewskiego



Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.



Żałoba narodowa po śmierci Jan Olszewskiego rozpoczęła się o północy w nocy z czwartku na piątek i potrwa do godz. 19.00 w sobotę. Natomiast uroczystości pogrzebowe b. premiera rozpoczęły się w piątek rano w KPRM.



Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowano na sobotę. O godz. 11.00 odbędzie się msza żałobna w archikatedrze św. Jana Chrzciciela; między godz. 13.00 a 13.30 kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie premiera Olszewskiego pożegnają żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy oraz działacze antykomunistycznej opozycji.



Następnie na lawecie wojskowej w asyście policyjnej i szwadronu reprezentacyjnego, kondukt przemieści się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie zakończą się uroczystości.