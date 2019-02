Eurowizja 2019. Wiemy, kto będzie reprezentował Polskę w Tel Awiwie

Wiemy już, kto w maju pojedzie na Eurowizję w Tel Awiwie. Komisja TVP zadecydowała, że reprezentantem Polski na 64. Konkursie Piosenki Eurowizji 2019 w Tel Awiwie będzie zespół Tulia.

Zespół, który tworzą Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak, powstał w 2017 roku i wykonuje muzykę folkową – podano na oficjalnej stronie Konkursu Piosenki Eurowizji.



Tulia zyskała dużą popularność dzięki coverowi utworu „Enjoy the Silence” z repertuaru Depeche Mode. Później coverowała także piosenki takie jak „Nieznajomy” Dawida Podsiadły czy „Nothing Else Matters” Metalliki. Na albumie „Tulia” znalazły się zarówno folkowe wersje wielkich hitów, jak i oryginalne utwory zespołu. Płyta pokryła się w Polsce platyną.



Udział podczas 64. Konkursu Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie będzie 22. „podejściem” Polski.



Nas kraj zadebiutował na Eurowizji w 1994 roku piosenką „To Nie Ja” w wykonaniu Edyty Górniak. Ta propozycja uplasowała się na 2. miejscu zaraz za zwycięską Irlandią. Oprócz Edyty Górniak, w pierwszej dziesiątce znaleźli się również Ich Troje (2003) oraz Michał Szpak (2016). Od momentu wprowadzenia zmagań półfinałowych, Polska 6 razy awansowała do wielkiego finału. Ostatnim reprezentantem Polski byli Gromee ft. Lukas Meijer, którzy wykonali utwór „Light Me Up” . Polscy artyści uplasowali się na 14. miejscu z liczbą 81 punktów.

Reprezentant Polski wystąpi 14 maja w pierwszym półfinale konkursu. O awans do finału zawalczy z przedstawicielami: Słowenii, Białorusi, Czech, Czarnogóry, Cypru Serbii, Finlandii, Węgier, Estonii, Portugalii, San Marino, Islandii, Gruzji, Australii, Belgii, Ukrainy i Grecji.W drugim półfinale, który odbędzie się 16 maja, wystąpią artyści z: Szwajcarii, Szwecji, Irlandii, Austrii, Mołdawii, Łotwy, Rumunii, Danii, Armenii, Albanii, Azerbejdżanu, Macedonii, Norwegii, Rosji, Holandii, Chorwacji, Litwy i Malty.18 maja – w wielkim finale – wystąpią kraje, które awansowały z półfinałów, reprezentanci tzw. Wielkiej Piątki (Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch) i gospodarz konkursu – Izrael.Konkurs poprowadzą supermodelka Bar Refaeli, prezenter telewizyjny Erez Tal, prezenter telewizyjny Assi Azar i dziennikarka Lucy Ayoub.