Ekspert: Chodzi o głosy Żydów z byłego ZSRR. Potencjalnie antypolskie wypowiedzi zyskują poklask

– Netanjahu ma bardzo ciepłe kontakty z Putinem, natomiast antypolskie wypowiedzi, takie jak ostatnia, moim zdaniem nie wynikają z inspiracji Moskwy. W Izraelu zbliżają się wybory, a Netanjahu walczy o prawicowy elektorat, w którym bardzo duży udział mają imigranci z byłego Związku Sowieckiego, nastawieni nieprzychylnie do Polski – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Grzegorz Kuczyński. – Jak widać potencjalnie antypolskie wypowiedzi zyskują poklask i mogą zwiększać poparcie polityczne – dodaje ekspert ds. wschodnich.

Odnosząc się do kwestii stosunków izraelsko-rosyjskich Kuczyński przyznał, że od wielu lat państwo żydowskie nie miało premiera, który utrzymywałby tak intensywne i bliskie relacje z Rosją.



– Netanjahu wielokrotnie jeździł do Moskwy. Można powiedzieć, że widział w Putinie mediatora, który pomoże odsunąć zagrożenie irańskie z Syrii, co oczywiście się nie udało – ocenił ekspert.



– Faktem jest, że relacje osobiste między Putinem a Netanjahu są bardzo dobre, ciepłe, co nie znaczy, że są bardzo dobre między Izraelem a samą Rosją. Bo w Rosji jednak duża część elity politycznej czy generalicji jest antyizraelska i proarabska – powiedział Grzegorz Kuczyński.

– Na pewno jednak nie doszukiwałbym się jakiegoś spisku moskiewskiego i rosyjskiego na takiej zasadzie, że Rosjanie podpuścili Netanjahu, żeby tutaj wykonywał jakieś antypolskie ruchy – ocenił nasz rozmówca.



„Jerusalem Post” podał w czwartek wieczorem, że podczas pobytu w Warszawie premier Netanjahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami. Prasową informację zdementowała ambasador Izraela w Polsce. – Byłam obecna przy briefingu premiera i nie mówił on, że polski naród kolaborował z nazistami, a jedynie, że żadna osoba nie została pozwana do sądu za wspominanie o tych Polakach, którzy z nimi współpracowali – oświadczyła Anna Azari w piśmie do dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM Marka Korowajczyka.



Ambasador nieco później podkreśliła, że „Jerusalem Post” „już zmienił swój artykuł, odnotowując, że wcześniejsza wersja była nieprawdziwa – stało się tak na prośbę premiera Netanjahu”. Wezwana w tej sprawie, w piątek, do MSZ powtórzyła, że premier Izraela nie miał na myśli narodu polskiego.