Dziesięć dodatkowych wagonów restauracyjnych. Modernizacja w PKP Intercity

PKP Intercity podpisały umowę ze spółką H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu na modernizację 10 wagonów restauracyjnych. Wartość kontraktu to 61,3 mln zł brutto – poinformował w piątek prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Zgodnie z projektem, przedziałowe wagony osobowe zostaną zmodernizowane tak, żeby mogły pełnić funkcję restauracyjnych; będą dostosowane do jazdy z prędkością do 160 km/h.



W każdym do dyspozycji podróżnych będzie 12 stolików i 36 miejsc siedzących. Wagony będą klimatyzowane, a pasażerowie skorzystają nich z darmowego bezprzewodowego internetu. Zostaną również wyposażone we wzmacniacze sygnału telefonii komórkowej.



– Dzięki temu kontraktowi, który zostanie zrealizowany w ciągu 18 miesięcy, liczba naszych uruchamianych pociągów wyposażonych w wagony restauracyjne zwiększy się z 288 obecnie do ponad 300 – powiedział Chraniuk.



Kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna



Obecny podczas uroczystości podpisywania umowy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził zadowolenie, że kolejne zamówienie dla PKP Intercity zrealizuje polska spółka. – Współpraca z rodzimymi przedsiębiorstwami służy rozwojowi polskiej kolei, która jest niezwykle ważną częścią polskiej gospodarki – powiedział.



– Naszym celem jest, aby polska kolej była bezpieczna, komfortowa i punktualna. Ktoś powie – dziesięć wagonów przeznaczonych do modernizacji, cóż to jest za wydarzenie. Odpowiem tak: to jest dziś potwierdzenie tezy, którą postawiliśmy trzy lata temu. Polska kolej potrzebuje zmian, polską kolej należy odbudować. Dzisiaj w tym szczególnym czasie należy wyrazić zadowolenie, że polski przewoźnik lokuje zamówienia w polskiej firmie, w polskiej fabryce – mówił podczas konferencji Adamczyk.

Minister przypominał, że to kolejna z umów zawarta między PKP Intercity a H. Cegielski – Fabryką Pojazdów Szynowych. W październiku 2017 roku spółki podpisały umowę na modernizację 60 wagonów. Rok później zamówienie zostało rozszerzone na kolejne 30 wagonów. Natomiast w lutym 2018 roku spółki podpisały umowę na dostawę 55 wagonów. Dzięki tym zamówieniom PKP Intercity jest jednym z najważniejszych partnerów biznesowych spółki.



– W sumie PKP Intercity wyda w swoim programie inwestycyjnym 7 mld zł na modernizacje taboru kolejowego. Tabor ten musi być bezpieczny i komfortowy. Chcielibyśmy, aby inni nasi producenci cieszyli się zamówieniami lokowanymi przez naszych operatorów transportowych, nie tylko tych, którzy realizują zadania związane z transportem kolejowym, ale i tych, którzy realizują zadania związane z transportem miejskim – powiedział Adamczyk.



Obecnie usługi gastronomiczne są świadczone w 288 pociągach PKP Intercity. Pasażerowie mogą z nich korzystać w wagonach restauracyjnych/barowych oraz częściach gastronomicznych wydzielonych w elektrycznych zespołach trakcyjnych. Ta usługa dostępna jest w pociągach kategorii Express InterCity Premium, Express InterCity i częściowo InterCity.