Wiceszef MSZ: oczekujemy, że Izrael jednoznacznie odniesie się do tego, co miał na myśli premier Netanjahu

Dotychczasowe wyjaśnienia uważamy za nieczytelne. Wyraziliśmy wobec ambasador Anny Azari oczekiwanie, że strona izraelska jednoznacznie odniesie się do tego, co miał na myśli premier Benjamin Netanjahu – powiedział w piątek wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Ambasador Izraela Anna Azari została wezwana w piątek przed południem do MSZ. Rzeczniczka resortu Ewa Suwara informowała wcześniej, że miało to związek z artykułem izraelskiej gazety, dotyczącym wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu w Muzeum Historii Żydów Polskich. Jak wyjaśniała, resort chciał „uzyskać więcej informacji oraz przekazać polskie stanowisko”.



– Wyraziliśmy wobec pani ambasador Anny Azari oczekiwanie, że strona izraelska w sposób jednoznaczny odniesie się do tego, co miał na myśli premier Benjamin Netanjahu w wypowiedzi cytowanej przez media izraelskie; dotychczasowe wyjaśnienia w tej sprawie uważamy za nieczytelne – oświadczył wiceszef resortu spraw zagranicznych w piątek, na popołudniowym briefingu prasowym.

#wieszwiecej Polub nas

„Jerusalem Post” podał w czwartek wieczorem, że podczas pobytu w Warszawie premier Netanjahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Informację tę zdementowała ambasador Izraela w Polsce.– Byłam obecna przy briefingu premiera i nie mówił on, że polski naród kolaborował z nazistami, a jedynie, że żadna osoba nie została pozwana do sądu za wspominanie o tych Polakach, którzy z nimi współpracowali – oświadczyła Azari w piśmie do dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM Marka Korowajczyka.Ambasador podkreśliła, że „Jerusalem Post” „już zmienił swój artykuł, odnotowując, że wcześniejsza wersja była nieprawdziwa – stało się tak na prośbę premiera Netanjahu”.

Wiceszef MSZ pytany, czy obecnie aktualny jest udział premiera Mateusza Morawieckiego w szczycie Grupy Wyszehradzkiej i Izraela w Jerozolimie, które zaplanowane jest na 19 lutego, odpowiedział: „Nie ma żadnych nowych decyzji w kwestii tego spotkania”.



Jak informowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, współpraca w formacie Grupa Wyszehradzka plus Izrael była jednym z tematów rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Izraela Benjamina Netanjahu podczas spotkania na marginesie konferencji bliskowschodniej w Warszawie.



Dopytywany w piątek o rzekome słowa premiera Netanjahu o tym, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście, wiceszef MSZ podkreślił, że polski rząd chce dokładnie wyjaśnić, jak brzmiała wypowiedź premiera Izraela.



– Mamy do czynienia ze słowami, które zostały premierowi Netanjahu przypisane i w związku z tym chcielibyśmy, żeby strona izraelska w sposób jednoznaczny wyjaśniła, co miał na myśli pan premier Netanjahu, jakie słowa padły, jakie były intencje – powiedział Szynkowski vel Sęk.