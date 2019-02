Węgierska prasa o pożytkach szczytu w Warszawie

– Wreszcie narodził się „proces warszawski” – pisze węgierski „Magyar Hirlap”. Dziennik zauważa, że na koniec bliskowschodniej konferencji uczestnicy uzgodnili, iż powstanie siedem międzynarodowych grup roboczych w celu posunięcia do przodu bliskowschodnich procesów pokojowych.

O pożytkach z bliskowschodniej konferencji w Warszawie oraz o krytyce wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a pod adresem Europy Zachodniej w kwestii Iranu pisze w piątek prasa węgierska po zakończeniu spotkania.



Lewicowa gazeta „Nepszava” ocenia, że „nawet jeśli Stanom Zjednoczonym nie udało się wykuć antyirańskiego sojuszu, to forum to nie było zupełnie bezużyteczne” oraz „i tak osiągnięto cel”.



”Na powierzchni (forum) utrzymywało retorykę, zgodnie z którą pokojowi regionu najbardziej zagraża państwo perskie, ale stworzyło rzadką okazję, kiedy przedstawiciele Izraela i państw arabskich mogli swobodnie i otwarcie usiąść przy jednym stole” – czytamy.



Węgierska prasa prorządowa akcentuje, że Pence wezwał europejskich sojuszników USA do wypowiedzenia porozumienia atomowego z Iranem i poparcia amerykańskich sankcji przeciwko Islamskiej Republice Iranu.

#wieszwiecej Polub nas

Zakończyła się konferencja bliskowschodnia. „Historyczne spotkanie” Powołanie siedmiu grup roboczych oraz dalsze rozmowy na temat przyszłości Bliskiego Wschodu – to najważniejsze zapisy, jakie znalazły się w... zobacz więcej

„Pence zarzucił krajom europejskim, że próbują obejść posunięcia karne” USA wobec Iranu – pisze prorządowa gazeta „Magyar Nemzet”, dodając, że po wprowadzeniu sankcji Wielka Brytania, Niemcy i Francja stworzyły „nieoparty o dolara kanał handlowy, który umożliwia im kontynuowanie handlu z Iranem”.

Dziennik odnotowuje, że Iranu nie zaproszono, Teheran w ostatnich dniach „kilkakrotnie potępił i nazwał cyrkiem konferencję”, Rosja zaś ją zbojkotowała, a wiele państw zachodnioeuropejskich przysłało do Warszawy przedstawicieli niższych rangą.



Zarówno „Magyar Nemzet”, jak i „Magyar Hirlap” przywołują opinię szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza, że irański program atomowy budzi niepokój.



„Magyar Hirlap” wskazuje, że zdaniem Czaputowicza Polska i USA jednakowo widzą negatywną rolę Iranu. „Są różnice, jeśli chodzi o możliwe rozwiązania: według Warszawy i UE konieczne jest dotrzymanie porozumienia atomowego z 2015 r., bo tylko w ramach społeczności międzynarodowej można utrzymać w ryzach negatywne zjawiska na Bliskim Wschodzie” – czytamy.



„Nepszava” zauważa, że wybór miejsca i terminu na konferencję był „nieco zaskakujący”, bo „Polska raczej nie słynie z tego, że jest nadaktywna na Bliskim Wschodzie”, a w tym samym czasie rozpoczęło się forum w Monachium.



„Zdaniem złych języków wybór padł na polską stolicę, bo inni nie bardzo chcieli udzielić gościny temu wydarzeniu, a lobbującej na rzecz stałej amerykańskiej bazy Warszawie opłacało się być gospodarzem w zamian za punkty u Waszyngtonu” – pisze gazeta.



Zwraca jednak uwagę, że prezydent Izrael Benjamin Netanjahu nazwał punktem zwrotnym środową uroczystą kolację, bo on i szefowie dyplomacji państw arabskich zgodzili się, że pokojowi na Bliskim Wschodzie najbardziej zagraża Iran. Gazeta cytuje jego słowa, że Izrael „doświadczył takiej solidarności i jedności” ze strony partnerów, jak „jeszcze nigdy dotąd”.