Pekao SA: inflacja w styczniu spadła do najniższego poziomu od ponad dwóch lat

W styczniu inflacja obniżyła się do najniższego poziomu od ponad dwóch lat, a presja inflacyjna pozostaje umiarkowana – ocenił starszy ekonomista Pekao SA Adam Antoniak. Skomentował tak najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS we wstępnych danych podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2019 r. wzrosły rok do roku o 0,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc.



„Inflacja obniżyła się w styczniu do najniższego poziomu od ponad dwóch lat, a presja inflacyjna pozostaje umiarkowana. W kontekście oczekiwanego spowolnienia gospodarczego rok 2019 upłynie pod znakiem umiarkowanej inflacji, a powrót w okolice celu nastąpi nie wcześniej niż w grudniu” – czytamy w komentarzu ekonomisty Pekao SA.



Analitycy banku oczekują, że do końca roku stopy NBP pozostaną bez zmian, a do pierwszej podwyżki może dość dopiero w pierwszym kwartale 2020 r.



„Inflacja CPI obniżyła się do 0,9 proc. r/r, z 1,1 proc. r/r w grudniu. Warto odnotować, że w obliczeniach wskaźników konsumpcyjnych energii elektrycznej GUS uwzględnił przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, które de facto zamrażają ceny energii elektrycznej” – napisano.

