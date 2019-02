Prezydent Duda i wiceprezydent USA odwiedzili Auschwitz-Birkenau

Prezydent Andrzej Duda oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence odwiedzili w piątek były niemiecki obóz Auschwitz. W miejscu, które jest symbolem zagłady Żydów oraz męczeństwa Polaków i innych narodów, oddali hołd ofiarom.

Politykom towarzyszyły małżonki: Agata Kornhauser-Duda oraz Karen Pence.



Prezydent RP i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych weszli na teren byłego obozu przez bramę główną, którą wieńczy napis „Arbeit macht frei”. Przeszli alejkami do bloków w byłym obozie Auschwitz I, w których mieści się muzealna ekspozycja przybliżająca m.in. przyczyny osadzenia w obozie więźniów różnych narodowości, w tym Polaków, Żydów i Romów, a także deportacje oraz masową zagładę Żydów.



Wieńce przed Ścianą Straceń



Pary prezydenckie złożyły wieńce z kwiatów w barwach narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych przed Ścianą Straceń, która znajduje się na dziedzińcu Bloku 11. W tym miejscu w czasie istnienia obozu Niemcy rozstrzelali wiele tysięcy osób, głównie Polaków. Wśród zgładzonych były także kobiety i dzieci. Pod koniec lutego 1944 r. konstrukcja została zdemontowana.



Prezydent RP i wiceprezydent USA z małżonkami zwiedzili również część ekspozycji w Muzeum Auschwitz. Weszli do bloku 4, w którym ukazane są m.in. przyczyny osadzenia w obozie więźniów różnych narodowości – Polaków, Żydów, Romów, czy jeńców sowieckich, a także deportacje oraz masowa zagłada Żydów. Wśród eksponatów są tam m.in. włosy ofiar i puszki po gazie Cyklon B, którego Niemcy używali do mordowania ludzi. W bloku 5. obejrzeli rzeczy zagrabione zamordowanym Żydom, których Niemcy deportowali z okupowanych państw europejskich i krajów satelickich. To m.in. dziecięce ubranka, okulary, naczynia kuchenne, walizki z nazwiskami i szaty modlitewne.



Goście zeszli do celi męczeńskiej śmierci polskiego więźnia Auschwitz, franciszkanina św. Maksymiliana Kolego, która znajduje się w podziemiach Bloku 11. Duchowny oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Skazany przez Niemców na śmierć głodową zmarł dobity zastrzykiem fenolu 14 sierpnia 1941 r. Franciszkanin został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 r., a kanonizowany przez Jana Pawła II jedenaście lat później. Stał się pierwszym polskim męczennikiem podczas II wojny, który został wyniesiony na ołtarze.



W byłym niemieckim obozie Auschwitz I prezydent RP i wiceprezydent USA zwiedzili także stałą ekspozycję poświęconą zagładzie Żydów, którą w poobozowym Bloku 27 przygotował jerozolimski instytut Yad Vashem.





Prezydent @AndrzejDuda oraz wiceprezydent USA Mike Pence @VP dotarli do @AuschwitzMuseum

Oddadzą hołd ofiarom niemieckiej zbrodni. W tym miejscu straciło życie ponad milion osób.

Pamięć! pic.twitter.com/XnGWUMTQpj — PL1918 (@PL1918) 15 lutego 2019

Uroczystości przy Pomniku Ofiar Obozu



Andrzej Duda i Mick Pence z byłego Auschwitz I przejechali do oddalonego o około 3 km byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. To tam Niemcy dokonali masowej zagłady Żydów. Miejsce to jest także symbolem męczeństwa narodów romskiego i polskiego.



Politycy przy Pomniku Ofiar Obozu oddali hołd zgładzonym. Monument znajduje się między ruinami dwóch największych krematoriów.

Wiceprezydent USA z wizytą w Polsce



Mike Pence przybył do Polski w środę na konferencję poświęconą w organizowanej przez nasz kraj oraz Stany Zjednoczone konferencji poświęconej problematyce pokoju i bezpieczeństwa.



Pence jest czwartym urzędującym wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, który zwiedzi Miejsce Pamięci w byłym niemieckim obozie Auschwitz. Przed nim przyjechali tu George H.W. Bush, który później został wybrany na prezydenta, Al Gore oraz Dick Cheney.



Miejsce Pamięci zwiedziło też dwóch urzędujących prezydentów Stanów Zjednoczonych: Gerald Ford w 1975 r. oraz George W. Bush w 2003 r.





Miejsce Pamięci



Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.



W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W 1979 r. to miejsce pamięci zostało wpisane, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ub.r. zwiedziło je ponad 2,15 mln osób, z czego ok. 136 tys. to obywatele Stanów Zjednoczonych.